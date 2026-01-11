歌手の郷ひろみ（70）が11日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。右利きを左利きに変えたと明かされる場面があった。

この日は女優の大地真央、タレントの上沼恵美子とトークを展開。仲が良いという大地から「左に変えられましたよね、右利きを左利きに」と振られ、「それは55歳ぐらいの時に」と打ち明けた。

「これ左に変えて、体のバランスを取ろうかなあって」と思ったことがきっかけだったとし、「もう本当にそれだけなんです」と郷。

大地が「脳にもいいとか言いますよね」と続けると、郷は「そうですか。歯磨きとか、左に変えられるものは全部左ですね」「はい、お箸も」と明かした。

「僕ゴルフやるんですけれども、ゴルフのティーの高さを調整するじゃないですか。それは左じゃないともう無理ですね」とも語り、大地は「人ってこう進化するんですかね」と感心。

上沼は「じゃあ右も左もできるってことですよね」と続け、郷が「だからラーメン食べるのも速いですよね」とおどけた。上沼は「お食べになればね、食べたらおいしいですよ」と笑ってみせた。