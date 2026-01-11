将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」が1月11日、静岡県掛川市の「掛川城 二の丸茶室」で行われている。注目の“勝負めし”には、藤井王将が「麻婆豆腐」、永瀬九段が「掛川牛のハンバーグステーキ」を注文した。

【映像】冬にはぴったり？藤井王将が注文した麻婆豆腐

静岡県西部に位置し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた掛川市を舞台に争われている王将戦開幕局。タイトル戦といえば、トップ棋士同市が見せる対局の内容はもちろんのこと、地元の自慢の食材をふんだんに使って用意された“勝負めし”など見どころが満載だ。

1日目の昼食には、藤井王将が「麻婆豆腐」と「掛川深蒸し茶」を注文した。麻婆豆腐はぴりりとした辛みの効いた四川風で、掛川牛と地元豆腐店がこだわりぬいて作った豆腐が使用されている。

一方、永瀬九段は「掛川牛のハンバーグステーキ」のほか、デザートに「苺のクランブルチーズケーキ」、ドリンクには「フレッシュジュース紅ほっぺ」と「ホットコーヒー」と、午前のおやつ5品に続き、豪華なラインナップとなった。

ハンバーグステーキは、掛川牛を使ったハンバーグに掛川茶を使ったバターを乗せた逸品で、風味豊かで赤身と脂のバランスが良くとろけるような柔らかい肉質に、掛川茶の旨みとコクが香る。焼き加減はミディアムレアで用意された。

両者ともにパワーチャージにはぴったりのメニューに、ABEMA PPVの視聴者からも「掛川牛うまそう」「聡太王将は辛いのもOK？」「四川風すき」「お腹いっぱいで眠くならんの？」と興味津々の様子だった。



（ABEMA/将棋チャンネルより）