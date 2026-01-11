NPB・MLBそれぞれの舞台で活躍した松井秀喜さんが、MLB挑戦1年目に感じた「一番苦労したこと」について語りました。

松井さんが一番苦労したとあげたのは、長距離移動と時差。MLBでは広範囲の各地にそれぞれが本拠地を構えており、岡本和真選手が入団するブルージェイズは、MLBで唯一となるカナダに本拠地を構えている球団です。例を挙げると、昨年のワールドシリーズの対戦カードとなったのは、大陸の反対に位置するドジャース(ロサンゼルス)とブルージェイズ(トロント)。その距離はおよそ3500キロ離れており、飛行機で約5時間の移動距離、時差も3時間ありました。

松井さんはMLB1年目を振り返り「最初は、着いてすぐの試合とかちょっと時差ボケっぽくなったり。平日にデーゲームがあったりもしますし、最初それに体が慣れるまでちょっと時間がかかった」とコメント。時差もなく、平日にはナイターゲームも多いNPBとの違いに触れ、コンディションを整える難しさに言及しました。

さらにMLBは、試合運営でもNPBと多くの違いが。難しいスケジュールでの連戦や、1日2試合のダブルヘッダー、制限のない延長戦や、悪天候でも基本的には中止にせずグラウンドが整うまで待つといったことがあります。昨年のMLBでも、2時間45分もの雨天中断をはさみ日付をまたいでのゲームセットとなった試合や、ワールドシリーズで行われた延長18回までもつれる6時間超えの死闘が話題となりました。

MLB1年目を迎える選手たちが、日本とは違ったコンディションの中でもハイパフォーマンスを披露できるかにも注目です。

(1月10日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再編集)