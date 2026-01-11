西谷誠騎手（４９）＝栗東・中内田充正厩舎＝は、１月１１日の京都競馬４レース・障害未勝利戦（直線ダート２９１０メートル＝１４頭立て）でレッドファーロに騎乗して１着となり、障害戦騎乗１５０９戦目でＪＲＡ障害通算２００勝を達成した。史上５人目の記録で、現役の騎手では西谷騎手のみの大記録。

西谷騎手は１９９５年３月にデビュー。障害戦の初騎乗は同年の６月だった。これまで１９９９年の中山大障害（ゴッドスピード）など、Ｊ・Ｇ１を４勝。重賞は２２勝をマークしている。今は障害騎手免許のみを持っているが、平地では２６勝を挙げている。平地・障害を合わせると１９５７戦２２６勝。

西谷騎手「リーチがかかってから長かったので皆に早くしろと言われていまして、今日達成できて良かったです。途中で勝つペースが落ちてしまいましたが、２００勝できて良かったです。気がついたらこの歳まで乗っていましたが、僕より先輩が頑張って乗っているので、もう少し頑張ってジョッキーをやろうと思います。一頭一頭、障害馬は時間がかかるので、それを楽しんで馬と一緒に競馬をやっています。（セレモニーに集まった騎手に対して）本当にお待たせしてすみませんという感じですが、すごい人数が集まってくれてうれしいです。両目を開けること、次の１勝に向けて頑張ります。寒い中集まっていただきありがとうございます。まだレースは続きますので、明日も楽しんでもらえれば、騎手一同うれしいです。よろしくお願いいたします」