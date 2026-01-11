¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÛÄ«ÁÒ¤µ¤ä¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÎÉ¤¤°ìÇ¯¤ò¡Ù¤Ò¤Ã¤µ¤²Ç¯»Ï¥é¥¤¥Ö¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡ªËë³«¤±¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¡×
Ì±ÍØÆüËÜ°ì¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦Ä«ÁÒ¤µ¤ä¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ø±é¤ÎÇ¯»Ï¸ø±é¤¬1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë»³·Á»ÔÍ·³Ø´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤«¤é¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢¡¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿
ºòÇ¯11·î26Æü¤ËÈà½÷¤Î¿·¶ÃÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÎÉ¤¤°ìÆü¤ò¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ë·Á¤Ç12·î28Æü¤ËÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÎI¡ÇM A SHOW¤ÇÇ¯Ëö¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤òÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£º£²ó¤ÏÇ¯¤âÌÀ¤±¤Æ»³·Á¤ÇÇ¯»Ï¸ø±é¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤¿¤º¥³¥ó¥µ¡¼¥È2026¡ØÎÉ¤¤°ìÇ¯¤ò¡Ù¡×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Õ¤ë¤µ¤È»³·Á¤Ç¤Îº£Ç¯£±È¯ÌÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤±¤Ë¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤â»³·ÁÊÛ¤Ç¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤¿¤º¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ä«ÁÒ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¡£
°ÅÅ¾¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿Ä«ÁÒ¤¬£±¶ÊÌÜ¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÎÉ¤¤°ìÆü¤ò¡Ù¤ÎËÁÆ¬¤ò¾þ¤ë¡Ö¤¤¤¶¡ª¡×¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¤ÆÄ«ÁÒ¤Î¥³¥Ö¥·¤¬¸ú¤¤¤¿¿¤Ó¤Î¤¢¤ë²ÎÀ¼¤¬¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤òÀë¸À¤¹¤ë¡£¡Ö¤¤¤ä¡ÁËë³«¤±¤¿¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤·¡¢·Ú²÷¤Ê¥·¥Æ¥£¡¦¥Ý¥Ã¥×Ä´¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥Öde¥ê¥»¥Ã¥È¡×¤òÈäÏª¡£
Â³¤¤¤ÆÆ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¡Ö½©ÅÄÂç¹õÉñ -Future Trax-¡×¡Ö¤ï¤Ë¤Í¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ã¤³¤¤¡×¤òÂ³¤±¤Æ²Î¾§¡£¡Ö½©ÅÄÂç¹õÉñ -Future Trax-¡×¤Ï¤ªÎÙ¤Î¸©¡¢½©ÅÄ¸©¤Ë¸Å¤¯¤«¤¿ÅÁ¤ï¤ëÌ±ÍØ¤Ç¡¢Àµ·î¤Ê¤É¤ÎÌÜ½Ð¤¿¤¤»þ´ü¤ËÂç¹õÅ·¤ÎÉþÁõ¤ò¤·¤¿·Ý¿Í¤¬²È¡¹¤ò²ö¤ê¡ÖÊ¡¤Î¿À¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡×¤È²Î¤¤Êâ¤¤¤¿±´¡£¤Þ¤µ¤Ë¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²Î¤Ç¡¢Ì±ÍØÆüËÜ°ì¤Î¿¿¹üÄº¤Î±ð¤ä¤«¤ÊÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÀª¤¤¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹Çï¼Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ö¤ï¤Ë¤Í¤Ç¤³¤Ã¤Á¤ã¤³¤¤¡×¤Ï»³·ÁÊÛ¤Ç¡Ö¿Í¸«ÃÎ¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ç¤³¤Ã¤Á¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡×¤Î°Õ¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é´ÑµÒ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¤è¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÄ«ÁÒ¤µ¤ä¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï·ë¹½»²²Ã·¿¤Ê¤Î¤Ç¶Ã¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¤Ç¤â¥°¥ó¥°¥ó°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ñ¾ì¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¡¢¡Ö¼òÅÄ¿Ó¶ç-Future Trax-¡×¤È¼«¿È¤Î»°Ì£Àþ¤ÎÈ¼ÁÕ¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö²Ö³Þ²»Æ¬¡×¤òÈäÏª¤·¡¢µÒÀÊ¤â°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Î¤¨¤äÍÙ¤ì¤ä¤Î¤ªº×¤êµ¤Ê¬¤Ë°î¤ì¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿RPG¥²¡¼¥à¡ØÅ·Êæ¤Î¥µ¥¯¥Ê¥Ò¥á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥ä¥Ê¥ÈÅÄ¿¢±´¡¦Öà -¤«¤ß¤Ê¤®-¡×¤ò²Î¤¤½Ð¤¹¤È°ìµ¤¤Ë¿ÀÂå¤Î¶õµ¤¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉº¤Ã¤¿¡£
°ìÃ¶¥¹¥Æ¡¼¥¸Âµ¤Ë°ú¤Ã¹þ¤ß¡¢¼«¿È¤ÎÊ¬¿È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Çµ®ÉØ¿ÍÉ÷¤Î¡Ö¥µ¡¼¥ä¡×¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¥«¥Ð¡¼¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ìºòÇ¯¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Ä«ÁÒ¤â»²²Ã¤·¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç³Ð¤¨¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¸ì¤È»³·ÁÊÛ¤Ç¡ÖÎÞ¤½¤¦¤½¤¦¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¸À¸ì¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä«ÁÒ¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤«¤é²Î¤Î¿´¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡Ö¤ä¤µ¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Ê¤é¡×¡Ö°ÛË®¿Í¡×¤òÈäÏª¡£µ×ÊÝÅÄÁáÈÞ¤Î¡Ö°ÛË®¿Í¡×¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÊì¿Æ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Î¥ª¥Ï¥³¤Ç¡¢Êª¥´¥´¥í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÆ¬¤Î¤É¤³¤«¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¶Ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î¶Ê¤Ï2021Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØLife Song¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬£³Ç¯·Ð¤Ã¤¿ºòÇ¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎiTunes Store J-POP¥È¥Ã¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÈäÏª¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¹Ô¤¯¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¿¿·¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¡£¡Ö¥¯¥é¥²¡×¤Ï¿åÂ²´Û¤Î¥¯¥é¥²¤Ë¼æ¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¡ÖµÕ¤é¤ï¤º Áè¤ï¤º ¼«Á³¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤Ç ¤³¤³¤Ëµï¤è¤¦¤è¡×¤È¤½¤³¤ËÀ¸¤Êý¤ò½Å¤Í¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£²ñ¾ì¤Î¾ÈÌÀ¤Î±é½Ð¤ÇÉâÍ·´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£¡ÖÆü¾ï -shiyanbai-¡×¤Ï¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëËÜÅö¤Î¹¬¤»¤ò²Î¤Ã¤¿¶Ê¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡ÖÎÉ¤¤°ìÆü¤ò¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë³Ú¶Ê¤À¡£Â³¤¤¤ÆÈäÏª¤·¤¿¡Ö¤ª¤»¤Á¡×¤Ï¡¢°ìºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¦¤¹¤ë¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡È¤ª¤»¤Á¡É¤ËÊû¤²¤¿²Î¡£Èà½÷¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ÈÌ¿¤ÎÂº¤µ¤¬ÎÞ¤òÍ¶¤¦Ì¾¶Ê¤À¡£
¡ÖÆü¾ï²ñÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡ØÎÉ¤¤°ìÆü¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¡¢¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤È¿´¤¬¥Û¥Ã¤È²¹¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±Ñ¸ì¤Ç¤â¡ØHave a nice day¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¡¢¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤ÊÁÛ¤¤¤¬À¤³¦¶¦ÄÌ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÎ¹Àè¤ä²È¤Ç¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Î°ìÆü¤¬¤¤¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ËÜÊÔ¤ÎºÇ¸å¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤Î¡ÖÅìµþ¡Á»³·ÁÊÛ¤À¤Ù¡Á¡×¡£Åö¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿¼Ìë¥Ð¥¹¤Ç¾åµþ¤·¤¿»þ¤Î¿´ºÙ¤µ¤È¡¢¸Î¶¿¤Î²¹¤«¤µ¤ò²Î¤Ã¤¿¤³¤Î¶Ê¤â¡¢»³·Á¤ÎÃÏ¤Ç»³·ÁÊÛ¤ÇÄ°¤¯¤È¤½¤Î²¹¤«¤ß¤¬¤µ¤é¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¸Î¶¿¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ø¤Î±þ±ç²Î¤À¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î£±¶ÊÌÜ¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê ¡Ámanzumamake~¡×¡£Àè¤Û¤ÉÈäÏª¤·¤¿¡ÖÅìµþ¡×¤Ë¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î²¹¤«¤µ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¤È²Î¤Ã¤¿¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£µ¢¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Ê¤µ¤¤¡×¤È·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¸Î¶¿¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¿·Ç¯»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº£Æü¡¢°ì½ï¤Ë»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î4·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼13¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î²Î¤¤¤¿¤¤²Î¤òºî¤Ã¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç13Ç¯Â³¤±¤Æ¤³¤ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¤È¤·¤ß¤¸¤ß»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡£¥Û¥ó¥Æ¥ó¡ÊËÜÅö¤Ë¡Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈµÒÀÊ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2016Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²÷¿Ê·â¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤«¤éÄêÈÖ¶Ê¡Ö¤À¤â¤ó¤Ç¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç²ñ¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£ºÇ¸å¤Ë¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç¸Î¶¿¤Î¥¢¥ó¥»¥à¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö²Ö³Þ²»Æ¬¡×¤Î¡Ö¥ä¥Ã¥·¥ç¡¼¥Þ¥«¥·¥ç¡¼¡¢¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡×¤ò²ñ¾ì¤ËÊû¤²¡¢Á´20¶ÊÌó2»þ´ÖÈ¾¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
Ä«ÁÒ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¸Î¶¿»³·Á¤ò°¦¤¹¤ë¿´¤ÈÌ±ÍØ¡£¤½¤³¤ËÈà½÷¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬½Å¤Í¤é¤ì²Î¤¬ËÂ¤®½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢£²»þ´ÖÈ¾¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÈà½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±³¤Î¤Ê¤¤²Î»ì¤È²ÎÀ¼¤¬Ä°¤¯¿Í¤Î´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Ãë´Ö¤ÏÀã¤¬¤Á¤é¤Ä¤¤¤¿»³·Á¤Î´¨¶õ¤ÎÃæ¡¢´ÑµÒ¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê²¹¤«¤¤¤â¤Î¤ò¤ªÅÚ»º¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤Çµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
