女優の真木よう子(43)が11日までに自身のインスタグラムを更新。育児に奮闘する姿を公開した。



【写真】宙を見る目線…これがリアルな「真夜中のママ」

「おはようございます 厳しい寒さが続きますのでお身体ご自愛くださいね」と書き出して投稿した写真は、薄暗い室内で、ローアングルから自撮りした自身のアップ。ねぎらいの言葉とは裏腹に、疲れたような表情で、うつろに遠くを見ている。



この写真について、「赤ちゃんが寝たから今のうちにリビングとキッチンの片付けをするか、自分の体を休めるかで悩んでいる真夜中のママです」と説明。第2子を先月出産したばかりで、子育てに取り組む母親の顔をのぞかせた。



真木は2008年に元俳優の男性と結婚したことを発表。2009年5月に第1子を出産した。男性とは15年9月に離婚。その後、2023年にパートナーシップを結ぶ事実婚状態の男性がいることを公表していた。事実婚の相手は俳優の葛飾心(かつしか・しん＝27)。2025年12月24日、第2子を出産した。



この投稿にファンからは「無理せず休める時は、休んで下さい」「わかります…わかりますよ…」「無理しすぎないでね 誰かに頼ってね」「その時に何でもできそうだからと休まずに動くと後になって必ず体に出て来るよ」「めっちゃすっぴん?お綺麗ですね」「あなた自身が一番大事」「片付けなくても死なないので体休めて」「頑張りすぎは良くないです」など、共感と心配する声が寄せられている。



（よろず～ニュース編集部）