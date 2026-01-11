1月10日の「110番の日」に合わせ、埼玉県警は110番の適切な利用を訴えるオリジナルソングを制作しました。その舞台裏に密着しました。

◇

1月10日は110番の日。この日に合わせ埼玉県警が披露したのが…「急げ 110番」

110番通報の適切な利用を呼びかけるオリジナルソングです。

実は緊急性のないものが、およそ2割を占めている110番通報。そこで全国で初めて、警察職員が作詞と作曲を担当したオリジナルソングが作られることに。作曲を担当したのは…

埼玉県警交通規制課の佐々木一郎さん。普段、佐々木さんは信号機などを整備し、道路の安全を守る業務にあたっています。

そんな佐々木さんが仕事の傍ら続けてきたのが、音楽活動です。今回、白羽の矢が立ちました。

4日間かけて作成したオリジナルソング…

「はい110番 緊急電話です」。110番通報への理解を深めてもらうため、通報を受理する警察官の実際の声を入れました。

レコーディングで歌うのはプロの歌手…

松岡ななせさん（29）

「寄り添う感じで歌えたらいいなと」

“歌に乗せて思いを届けるため”熱が入っていきます。そして、ついに曲が完成しました。

迎えたお披露目当日。佐々木さんも見守る中…「ダッシュで行くよ 希望の合図」

作曲を担当 埼玉県警交通規制課・佐々木一郎調査官（60）「よかったですね。歌詞の意味をちゃんと体の中に染みこませていただいて（110番通報を）適切に使っていただきたい」