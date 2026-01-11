スポーツ観戦・イベント利用を想定

WILLER EXPRESS、東海バス、伊豆箱根バスの3社は2026年1月8日、静岡県三島エリアと羽田空港を結ぶ高速バス「三島羽田シャトル」において、運賃改定を実施し、関内駅への乗り入れを開始すると発表しました。

【すげぇ値下げ】これが「三島羽田シャトル」のダイヤ変更・運賃改定の概要です（画像）

「三島羽田シャトル」は、2023年7月より運行を開始した三島エリアと羽田空港を結ぶ初の直通バスです。

今回の改定では、三島・横浜市内間の運賃を従来の2400円から1200円に大幅値下げします。また、羽田空港や国際展示場駅、東京ディズニーランド発着の運賃も値下げされます。

また関内駅への乗り入れが開始となり、三島エリアから関内エリアへ乗り換えなしで直接アクセスできるようになります。関内エリアは野球スタジアムや大型イベント会場、徒歩圏内には横浜中華街があり、多くの来訪者が訪れる地域です。スポーツ観戦やイベント利用を想定し、深夜に関内駅を出発する便も設定されます。

2月1日出発分から運賃が改定され、予約受付は1月8日より開始、乗車日の2か月前の10時から予約可能です。販売方法も変更となり、「予約割引プラン」と「基本プラン」が統合されます。

関内駅への乗り入れは、3月19日出発分から開始となります。