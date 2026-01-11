東京駅に行ったら寄りたい！　“フルーツ×あんこ”の名コンビフェア、「グランスタ東京＆丸の内」で開催

東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」と、改札外の「グランスタ丸の内」で、「懐かしさと新しさのマリアージュ あんことフルーツ。」フェアが2026年1月13日から2月16日まで開催される。

※すべて価格は税込み、商品紹介文はリリースより

創建時の姿になった丸の内駅舎、干支レリーフの謎を知ってる？

東京駅が完成したのは1914（大正3）年。西へ向かう起点だった新橋駅と、北へ向かう起点だった上野駅を結ぶ中央停車場として計画され、“日本近代建築の父”と呼ばれる辰野金吾らが設計した豪華な赤レンガ造りの駅舎が誕生した。

しかし、1945（昭和20）年の東京大空襲により駅舎は大きなダメージを受けた。戦後に修復が行われたものの、物資不足などの理由により本来の3階建てではなく、2階建てに。創建当時の姿を取り戻すため、2007（平成19）年に丸の内駅舎保存・復原工事がスタート。2012（平成24）年、戦災で失われた3階部分とドーム屋根が再現され壮麗な姿が甦り、2024年に110周年を迎えた。東京駅は日本の鉄道網の拠点であり、近代化と復興の象徴でもあるのだ。

そして丸の内駅舎南北ドーム天井には、辰野金吾がデザインした干支レリーフが方角に合わせて設置されているのをご存知だろうか。丑・寅・辰・巳・未・申・戌・亥の8つである。では2026年の干支・午と残りの子・卯・酉の4つはどこに。

実は、同じく辰野が設計した佐賀県武雄市の武雄温泉楼門の2階天井に子・卯・午・酉の彫り絵があり、合わせると十二支が揃うのである。長い間、8つのレリーフしかないことが東京駅の謎とされていたが、2013（平成25）年に丸の内駅舎にある『東京ステーションホテル』の社員が武雄温泉楼門に問い合わせて判明。東京駅から武雄温泉へ向かう予定の人は、ぜひ干支のコンプリートを！

2026年1月13日〜2月16日開催、 みずみずしいフルーツとまったり甘いあんのコンビ

閑話休題。東京駅に2007（平成19）年に誕生してからエリアを拡大し続け、JR東日本エリアで最大級の面積と店舗数を誇るエキナカ施設「グランスタ」。2026年1月13日から2月16日にかけて開かれるフェア「懐かしさと新しさのマリアージュ あんことフルーツ。」は、改札内の地下1階から1階に広がる「グランスタ東京」（※一部ショップは改札外）と、丸の内側の改札外の地下1階にある「グランスタ丸の内」で開催される。

いちごやみかんなど旬のフルーツと、あんこを組み合わせた冬にぴったりのスイーツやサンドイッチなど、グランスタ限定15商品を含めた合計21商品が豪華にラインナップ。王道のいちご大福から、和と洋がミックスした新感覚のパフェやパンケーキなどのスイーツと、各ショップで特色のあるフルーツサンドが多数揃ったパンに分けてご紹介。

【スイーツ】パフェ、パンケーキ、パフェ…洋菓子とあんこの相性もバッチリ

北海道ミルクと焼きりんごの和パフェ 1080円 ※テイクアウト・イートイン共通/CITYSHOP（グランスタ東京/改札内1F 北通路エリア）

キャラメリゼしたほろ苦いりんごと風味豊かなつぶあんが好相性な、冬の和風パフェが新登場。底から、角切りりんごのキャラメリゼ、甘さ控えめのつぶあん、ミルク感たっぷりのソフトクリームが層をなす。トッピングには、あんことカットりんご、香ばしいナッツを添え、食感の変化も楽しめる。

※グランスタ限定商品

イチゴ大福のタルトノナカミ 990円/AM STRAM GRAM nobolyquedaly（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

タルトといちご大福が融合した、新スタイルのカップデザート。タルト専門店が提案する「タルトノナカミ」シリーズは、タルトを砕いて中身と混ぜて味わったり、ディップしたりと、自由に楽しみ方が広がる。ジューシーないちごに、バニラビーンズが香るカスタードクリームとつぶあん、もちもちの求肥と白玉も相性抜群。

※なくなり次第終了

※グランスタ限定商品

プレミアムパンケーキ〜抹茶とあんこの彩りフルーツ〜 820円/コロンバン（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

4種のフルーツを使った、あんこと抹茶のパンケーキ。下段は、抹茶クリームとつぶあん、やわらかな求肥を合わせて和風テイストに仕上げ、上段には生クリームと、あんず、いちご、キウイ、ブルーベリーをトッピング。華やかでかわいらしい一品は、自分へのご褒美にも、おもたせにもおすすめの一品。

※バレンタイン期間（2月1日〜16日）は、ハートチョコのトッピングを追加予定

※グランスタ限定商品

コッペパイ（みかん大福） 594円/ゆーパイむ（グランスタ東京/改札内B1 スクエア ゼロエリア）

ワンハンドで食べられるコッペパンをイメージした「コッペパイ」シリーズの新作は、サクサクのパイで、みかん大福をサンド。十勝産のつぶあんとなめらかでもちっとした求肥、生クリームをあわせた、和洋のコラボの新感覚スイーツ。

※1日30個限定

※グランスタ限定商品

抹茶と果実の和風パフェ 1350円/京橋千疋屋（グランスタ東京/改札内B1 丸の内坂エリア）

果物もたっぷり、色鮮やかな5層が目を惹く芸術的なパフェ。なめらかな抹茶のムースに、黒糖ゼリー、抹茶スポンジ、あんこ入り生クリームを重ねた。さらに、あんこ入りの生クリーム、もちもちの求肥、あんず、いちご、みかんシロップ煮などをトッピングし、さまざまな食感やフルーツを楽しめる、満足感たっぷりの和風パフェ。

※販売期間：1月18日まで

※グランスタ限定商品

苺とピスタチオの大福 580円/SOBAP（グランスタ東京/改札内1F 吹き抜けエリア）

ほろ苦い宇治抹茶を使った求肥でつぶあんを包み、いちごを丸ごとトッピングしたそば粉のミニクレープ。大福の下には、中はピスタチオとマスカルポーネのクリームをたっぷり詰め、つぶあんの、ほのかな塩味がクリームと好相性。和と洋が調和したおいしさ。

※グランスタ限定商品

りんごとさつまいも餡のクイニーアマン 486円/DEAN & DELUCA（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

表面はカリッ、中は芋あんと煮りんごが入ったしっとり食感のクイニーアマン。バターをたっぷり折り込んだデニッシュ生地に、さつまいもの甘さを生かした芋あんとシナモン香るりんごのフィリングを包み、焼き上げた。表面をキャラメリゼし、リンゴの甘酸っぱさとカリカリ食感も楽しめる。

※1日40個限定

※グランスタ限定商品

【スイーツ】和菓子店のフルーツ使いは？ スコーンやドーナツのサンドも

いちご大福どらやき 450円/香炉庵 KOURO-AN（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

大福を丸ごと1個といちごを挟んだ、ユニークなどらやき。看板商品の「黒糖どらやき」生地で、こしあん入り大福をサンド。ふわふわの皮ともちもちの大福、さらにいちごのジューシーさが、極上のハーモニーを奏でる。

※グランスタ限定商品

苺の白玉しるこ プレミアム 670円/船橋屋 こよみ（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

やさしい甘さのおしるこに、いちごの果肉入りソースを組み合わせたスイーツ。別添えのもちもちとした白玉を加えソースをたっぷり絡めると、小豆の風味といちごの甘酸っぱさが口いっぱいに広がる。くず餅の老舗『船橋屋』独自のくず餅乳酸菌入り。

※数量限定

※グランスタ限定商品

いちご大福 406円/銀座甘楽（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

やわらかな餅で、やさしい甘さの白あんとみずみずしいいちごを包んだ。ひと口で春が訪れるような、いちご大福ならではの至福のおいしさは、自分へのおやつにはもちろん、手土産にもおすすめ。

あんこ天米 柚子 243円/富士見堂（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

人気沸騰中の「あんこ天米」に、爽やかなゆずあんが登場。米の粒感を残し、一枚一枚丁寧に焼き上げた煎餅はザクッとした食感で、噛むほどに米のうま味を感じる一品。期間限定のゆずあんは、塩味のきいた煎餅と、甘さを控えてゆずの風味を引き立てたあんのバランスが絶妙。

スペシャルあんサンドイッチ（6個入） 3150円/(NO) RAISIN SANDWICH（グランスタ東京/改札内1F 吹き抜けエリア）

トラヤあんスタンドの2種類の「あんペースト」を使った、夢のコラボ商品。こしあんバターサンドはあんみつをイメージし、ジューシーに仕上げたあんずとみかんをサンド。黒糖あんバターサンドは中にくるみを忍ばせ、サブレの黒胡椒がアクセント。

※期間限定：1月31日まで、数量限定：400箱

あんバタースコーンサンド無花果3個入り 1728円/an and an（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

厳選したドライ無花果を赤ワインとスパイスでコンポートし、つぶあんと混ぜ合わせた。天日塩をきかせた手作りスコーンに、このこだわりのあんだけを挟んだ「ひとり」、あんに発酵バターを混ぜ合わせた「であい」、あんとバターを2層にした「わかれ」の3種をギフトBOXに入れたセット。

※1日30セット限定

日本橋人形町板倉屋餡子といちごのドーナツ 550円/and TOKYO（グランスタ丸の内/改札外B1 丸の内地下中央口改札）

ふんわりもちもちの手作りドーナツに、あんこといちごがたっぷり。店内厨房で生地作りから行っている手作りドーナツ専門店の新作は、人形町の『名物人形焼 板倉屋』のこしあんを使用。上品な甘さのあんこに、ジューシーで甘酸っぱいいちごがよく合います。

※グランスタ限定商品

【パン】好みのフルーツサンドを探せ！ 進化系あんぱんやコッペパンも

みかんとずんだ テイクアウト：648円、イートイン：660円/BURDIGALA TOKYO（グランスタ東京/改札内B1 銀の鈴エリア）

厳選した小麦のおいしさを生かし、長時間発酵のバゲットを使ったオープンサンド。上には、つぶつぶ食感を残しながら風味豊かに仕上げた「ずんだあん」と「みかん」をのせた、相性抜群の新しい味わい。仕上げにアーモンドスライスを散らし、コクをプラス。

※グランスタ限定商品

あまおういちごとあんこのサンド 1080円/Be! FRUITS SANDWICH（グランスタ東京/改札内1F 中央通路エリア）

八百屋直営のフルーツサンド専門店の限定商品は、糖度が高くほどよい酸味もある「あまおう」いちごを贅沢に使ったサンドイッチ。なめらかな口当たりのこしあんと、毎日店内で作るホイップクリームで挟み、いちごのおいしさを引きたてる。

※グランスタ限定商品

白あんとみかんのピティヴィエ テイクアウト：428円、イートイン：436円/Curly’s Croissant TOKYO BAKE STAND（グランスタ東京/改札内B1 スクエア ゼロエリア）

「ピティヴィエ」とは、フランスの名物パイ菓子のこと。甘さ控えめの白あんと、爽やかなみかんを詰め、和洋コラボレーションしたパイ。たっぷり入った白あんと、酸味のあるみずみずしいみかんのハーモニーが抜群。

※1日30個限定

※グランスタ限定商品

珈琲あんのいちごバナナカスター 442円/サンドイッチハウス メルヘン（グランスタ東京/改札内B1 スクエア ゼロエリア）

サンドイッチ専門店の新作は、カスタード風のクリームとほろ苦い珈琲あんで、いちごとバナナを包み込んだ、大人のデザートサンド。フルーツの甘さと珈琲あんのビターな味わいが重なり合い、新感覚のおいしさ。

※グランスタ限定商品

3種のフルーツと練乳あんこ テイクアウト：390円、イートイン：398円/THE STANDARD BAKERS TOKYO（グランスタ東京/改札内1F 中央通路エリア）

ドライフルーツがごろごろ入ったバケットを使った、進化系あんぱんが登場。クランベリー、イチジク、チェリーを練り込んで焼き上げたバケットに、十勝産小倉あんと練乳クリームを挟挟んだ。ドライフルーツの食感や風味豊かなあんこのおいしさ、練乳のミルキーさが好相性で、奥深い味わい。

※1日30個限定

※グランスタ限定商品

苺大福コッペ テイクアウト：572円、イートイン：583円/デイジイ東京（グランスタ東京/改札内1F 北通路エリア）

もっちり食感の白パンに求肥とつぶあん、生クリームをサンド。いちごをトッピングし、まるで進化系いちご大福のような冷たいコッペパン。ワンハンドで気軽に楽しめるスイーツ感覚の一品。

※1日10個限定

奈良県産苺 古都華とあんこのクロワッサン 590円 ※テイクアウト・イートイン共通/ROKUMEI COFFEE CO.（グランスタ丸の内/改札外B1 丸の内地下中央口改札）

奈良県の自家焙煎スペシャルティコーヒー専門店の名物クロワッサン。いちごには、宝石のような真紅と甘さが特徴の、奈良県でしか栽培されていない希少ないちご「古都華」を使用。いちごと北海道十勝産の上品なつぶあんを、外はサクサク、中はもっちりとした、芳醇なバター香るクロワッサンでサンドした。

旬のフルーツに彩られたスイーツやパンは華やかで、手土産にもぴったり。お目当てが“改札内”か“改札外”か、確認をお忘れなく！

【画像】魅惑のフルーツ×あんこフェア！ パフェ、クレープ、どら焼き、サンドイッチなど21商品（21枚）