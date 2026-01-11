【暴風雪警報】鳥取県・鳥取市北部、岩美町に発表 11日14:16時点
気象台は、午後2時16分に、暴風雪警報を鳥取市北部、岩美町に発表しました。またなだれ注意報を日南町、日野町に発表しました。
【警報エリアを確認】【暴風雪警報】鳥取県・鳥取市北部、岩美町に発表 11日14:16時点
東部では、11日夜のはじめ頃まで暴風雪に警戒してください。鳥取県では、12日明け方まで高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□暴風雪警報【発表】
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
12日にかけて注意
■鳥取市南部
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■米子市
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■倉吉市
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■境港市
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■岩美町
□暴風雪警報【発表】
11日夜のはじめ頃にかけて警戒
風向 西
・陸上
最大風速 20m/s
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■若桜町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■智頭町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■八頭町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■三朝町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■湯梨浜町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■琴浦町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■北栄町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■日吉津村
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大山町
□波浪警報
12日明け方にかけて警戒
予想最大波高 6m
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■伯耆町
□なだれ注意報
12日にかけて注意
■日南町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■日野町
□なだれ注意報【発表】
12日にかけて注意
■江府町
□なだれ注意報
12日にかけて注意