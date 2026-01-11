TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後2時16分に、暴風雪警報を鳥取市北部、岩美町に発表しました。またなだれ注意報を日南町、日野町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】鳥取県・鳥取市北部、岩美町に発表 11日14:16時点

東部では、11日夜のはじめ頃まで暴風雪に警戒してください。鳥取県では、12日明け方まで高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□暴風雪警報【発表】
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■鳥取市南部
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■米子市
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■倉吉市
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■境港市
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■岩美町
□暴風雪警報【発表】
　11日夜のはじめ頃にかけて警戒
　風向　西
・陸上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■若桜町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■智頭町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■八頭町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■三朝町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■湯梨浜町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■琴浦町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■北栄町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■日吉津村
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大山町
□波浪警報
　12日明け方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■伯耆町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意

■日南町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■日野町
□なだれ注意報【発表】
　12日にかけて注意

■江府町
□なだれ注意報
　12日にかけて注意