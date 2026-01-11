歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。

自身の体調について綴りました。



【写真を見る】【 堀ちえみ 】 「久々に辛い腰痛」「仙骨硬膜外ブロック注射を、受けました」 ブログで明かす 「やはり手術は最終手段」





堀ちえみさんは「先日の整体で、随分と良くなりましたが、まだまだ痛みはあり不安です。」と、投稿。



続けて「久しぶりに、仙骨硬膜外ブロック注射を、受けました。」と、明かしました。



そして「今回はブロックを打つべきだなというのは今までの経験からなんとなくそのように考えていたので、ある程度の覚悟はできていました」と、綴りました。







堀ちえみさんは「痛かったけど…腰の痛みに比べたら、大丈夫です。我慢できますね！」と、投稿。



続けて「今回は久々に辛い腰痛でしたので、本当に有り難いブロック注射です。」と、記しました。



そして「主治医がカルテの過去歴を、辿ってくださいました。」「その結果やはり、冬場に痛みが出てきていたことから、冷えも原因しているのかも… とのこと。」と、綴りました。







堀ちえみさんは「やはり手術は最終手段。」と、投稿。



続けて「それでも私の場合には、やらないに越したことはないと、これが先生の見解です。私もそれに納得しています。」と、記しました。



最後に、堀ちえみさんは「そのあと病院のベッドで、少し休みました。」「ブロック注射を打った後は、20分ほど休むとことになっているためです。」「処置室を出てからそのまま、採血室に移動して、次回のリウマチ科の診察に必要な採血をしました。」と、治療について明かしています。







【担当：芸能情報ステーション】