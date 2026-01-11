デンマーク自治領グリーンランドの領有をめぐり、トランプ米大統領は、穏便な方法で取引をしたいとしつつ、それがかなわなければ強硬手段に出ると語った/Pool via CNN Newsource

（CNN）トランプ米大統領は9日、デンマーク自治領グリーンランドの領有をめぐる発言をさらに強め、米国が行動しなければ、ロシアや中国が将来、グリーンランドを占拠しかねないと主張した。

トランプ氏は、グリーンランドを領有するための取引を「穏当な方法」でまとめられない場合、「強硬手段」で実行せざるを得ないと語った。

トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、「グリーンランドが望むと望まざるとにかかわらず、我々は何らかの措置を取るつもりだ。もし我々が措置を取らなければ、ロシアか中国がグリーンランドを占領するだろう。ロシアや中国を隣国にはしたくない」と語った。

グリーンランドの与野党の政治指導者らは共同声明を発表し、「私たちは米国人になりたいのでも、デンマーク人になりたいのでもない。グリーンランド人でありたい。グリーンランドの将来は、グリーンランドの人々が決めるべきだ」と述べた。

トランプ氏やホワイトハウスの高官は、戦略的に重要なグリーンランドを米国の管理下に置くための複数の選択肢を協議しており、軍事介入の可能性も排除していない。グリーンランドとデンマーク両政府は、公の場でも非公開の場でも「売り物ではない」との立場を崩していない。

米国がグリーンランドを武力で掌握する決断をした場合、北大西洋条約機構（NATO）の他の加盟国がどう対応するかは不透明だ。欧州の指導者らは、そのような動きは軍事同盟に深刻な影響を及ぼすと警告している。フランス、ドイツ、英国、イタリア、ポーランド、スペインの首脳は共同声明で、グリーンランドはその住民のものであると強調した。

米国が、米国への編入を促すためグリーンランドの住民に金銭の支払いを検討しているとの最近の報道について問われると、トランプ氏は「グリーンランドへの金の話は、まだしていない」と答えた。

ただ、グリーンランドの住民の多くは、金銭と引き換えに米国の一部になる考えを既に否定している。中心都市ヌークの住民はロイター通信の取材に「結構だ。絶対にそんなものは欲しくない」と語った。