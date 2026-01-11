40代の先輩は「ランチがおにぎり2個」…20代の自分より「高収入」だと思ったのですが、意外と“年収は上がらない”のでしょうか？ 年代別の平均年収と「節約の理由」を確認

年代が上がると本当に収入は増える？

まずは「本当に40代は収入が高いのか」という点を、国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」で確認してみましょう。

本調査によると、給与所得者全体の平均年収は約478万円です。さらに、20～40代の男女計の平均年収は次の通りです。



・20～24歳：約277万円

・25～29歳：約407万円

・30～34歳：約449万円

・35～39歳：約482万円

・40～44歳：約516万円

・45～49歳：約540万円

このように、20代と40代の平均年収を比べると、100万～250万円程度の差があることが分かります。

数字だけ見れば「40代は余裕がありそう」と感じるかもしれませんが、それでも40代で「おにぎり2個300円」という節約スタイルを選ぶ人は少なくありません。



年代ごとのランチ代はあまり変わらない

2025年3月に実施されたリクルートの「有職者のランチ実態調査」によると、働く人の平日ランチの平均金額は485円です。

そして、年齢が上がってもランチ代は上がることはなく、むしろ男性においては30代をピークに、その後は年齢が上がるごとにランチ代は減少しています。

ちなみに、昨今の全体的な傾向としては、物価高による節約志向が見受けられ、ランチの種類としては自炊が5年連続で最多、次いで弁当が2位となっています。



なぜ40代は「節約ランチ」を選ぶのか？

一般的に40代は、年収が20代よりも高くなりやすいにもかかわらず、なぜランチ代を抑えるのでしょうか？ 代表的な理由を3つ解説します。



子どもの教育費が本格化するから

多くの場合、40代はちょうど子どもが小学生～高校生になる家庭が多い年代です。

例えば、高校や大学の費用は年間で数10万～100万円以上かかることが珍しくありません。特に、子どもが大学生で一人暮らしをする場合、プラスアルファで生活費として年間100万円以上かかることもあるでしょう。



住宅ローンなどの固定費の負担が続く

40代は、住宅を購入している家庭も多く、その場合はローン返済の中心期にあたります。

返済額は毎月安定して出ていく固定費のため、家計に占める比率は高く、自由に使えるお金を圧迫しがちです。その結果、日々の支出の中で調整しやすい「ランチ代」を抑え、節約を続ける40代も少なくありません。



将来の不安が大きく、貯蓄を優先しやすい

40代は、老後資金を現実的に考える年代です。「老後2000万円問題」が話題になったように、「将来のために今から少しでも蓄えたい」と考えはじめる人も多くいます。

日々の生活の中で最も調整しやすいランチ代を節約し、「1日300円浮かせて月6000円、年間7万円以上の節約をしよう」といった積み上げを狙う人もいるでしょう。



まとめ

40代は、20代より年収が大きく上がる一方で、教育費や住宅ローンなど支出が増え、自由に使えるお金はむしろ少なくなりがちです。

さらに、将来への不安から貯蓄を優先する人も多く、その場合は調整しやすいランチ代を抑える行動につながります。収入が高くても節約ランチを選ぶ40代が多い理由としては、こうしたライフステージ特有によるものが考えられるでしょう。



出典

国税庁 令和6年分民間給与実態統計調査－調査結果報告－

株式会社リクルート 有職者のランチ実態調査（2025年3月実施）

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など