道端アンジェリカ、理想は“砂時計ボディ”美スタイル際立つトレーニング姿公開「ストイック」「健康的で美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】モデルの道端アンジェリカが1月10日、自身のInstagramを更新。トレーニング中の姿を公開し、話題を呼んでいる。
道端は「今年は太ももを太くして、お尻上げて、砂時計になりたいとおもいます」と今年の目標を掲げ、ジムでのトレーニング風景を投稿。黒のタイトなウェアに身を包み、引き締まったウエストと美しいボディラインを公開している。さらに「毎回、来て5分後には『帰りたーい』とブツブツ文句を言う私を最後まで励ましてトレーニングしてくれてありがとう」とトレーナーへの感謝を綴っている。
この投稿には「引き締まってて綺麗」「ストイックで尊敬」「今でも完璧なプロポーション」「ガチなトレーニングでびっくり」「健康的で美しい」「トレーニングウェアを着こなしてる」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆道端アンジェリカ、理想の「砂時計」ボディを目指しトレーニング
◆道端アンジェリカの投稿に反響
