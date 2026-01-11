元HKT48田島芽瑠、上海ディズニーで美脚際立つミニ丈コーデ披露「脚長すぎ」「神スタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/01/11】元HKT48の田島芽瑠が1月10日、自身のInstagramを更新。上海ディズニーリゾートを訪れた際のミニ丈ボトムスでのコーディネートを公開した。
【写真】元HKT48メンバー「脚長すぎ」と話題のミニ丈コーデ
田島は「ニック×メル×ジュディ ズートピア2も面白かったな〜！上海ディズニーまた行きたい！」と言葉を添え、上海ディズニーリゾートでの様々なショットを公開。「ズートピア」のキャラクターであるニックとジュディとの3ショットやネオンの街並みが目を引くパーク内でのカットなどを披露しており、耳のカチューシャをつけ、ミニ丈の膝上のボトムスからはスラリと美しい脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「上海ディズニーいいな」「脚長すぎ」「夜景に映える美貌」「ミニ丈似合いすぎ」「楽しそうで癒える」「神スタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】元HKT48メンバー「脚長すぎ」と話題のミニ丈コーデ
◆田島芽瑠上海ディズニーでミニスカコーデ
田島は「ニック×メル×ジュディ ズートピア2も面白かったな〜！上海ディズニーまた行きたい！」と言葉を添え、上海ディズニーリゾートでの様々なショットを公開。「ズートピア」のキャラクターであるニックとジュディとの3ショットやネオンの街並みが目を引くパーク内でのカットなどを披露しており、耳のカチューシャをつけ、ミニ丈の膝上のボトムスからはスラリと美しい脚がのぞいている。
◆田島芽瑠の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「上海ディズニーいいな」「脚長すぎ」「夜景に映える美貌」「ミニ丈似合いすぎ」「楽しそうで癒える」「神スタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】