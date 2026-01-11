º£Æü11Æü¤È12ÆüÀ®¿Í¤ÎÆü¤Ï¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¤Ü¤¦¤ò¸«¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹
¤¤Ü¤¦¤¬¸«¤é¤ì¤ëÃÏ°è¤ä»þ¹ï
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤«¤éÌó400km¾å¶õ¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¼Â¸³»ÜÀß¤Ç¡¢¡Ö¤¤Ü¤¦¡×¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÎÆüËÜ¼Â¸³Åï¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£ISS¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢1¼þ¤ª¤è¤½90Ê¬¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢ÃÏµå¤Î¼þ¤ê¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ò·ï¤¬Â·¤¨¤ÐÃÏ¾å¤«¤éÆù´ã¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¤À±¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷¤¬¡¢Èô¹Ôµ¡¤è¤ê¤âÂ®¤á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢Î®¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£Ë¾±ó¶À¤Ê¤É¤ò»È¤¦¤È¡¢»ëÌî¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸«Æ¨¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Æù´ã¤ÇÃµ¤¹¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤ÇÆ°²è¤Î»£±Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¸÷¤¬¥¹¡¼¥Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£Ìë(11Æü)¡¡³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤Ï?
11Æü(Æü)Ìë¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó°ìÈÖ¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Æî²¼¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¹¤¯Àã¤Ç¡¢ÂçÀã¤äÌÔ¿áÀã¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£´¨µ¤¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¡¢Ç»ÈøÊ¿Ìî¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤âÀã±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ßÀÑ¤â¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤ÎÊ¿ÌîÉô¤ÏÀ²¤ì¤Æ´Ñ»¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü(12Æü)À®¿Í¤ÎÆü¡¡³ÆÃÏ¤ÎÅ·µ¤¤äÊý³Ñ¤Ï?
ÌÀÆü12Æü(·î¡¦½Ë)¤ÏÀ¾¤«¤éÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ï´Ë¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ËÌÎ¦¡ÁËÌÆüËÜ¤ÏÀã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Í¹ñ¤ä¶áµ¦¡Á´ØÅì¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÏÀ²¤ì¤Æ¡¢18»þº¢¤«¤é´Ñ»¡¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ë¶Ä³Ñ¤Ï¹â¤á¤Ç¡¢À²¤ì¤ëÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¡¢18»þº¢¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤âµ¤²¹¤Ï5¡î¤¯¤é¤¤¤È¡¢¿Ì¤¨¤ë´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÉ´¨ÂÐºö¤òËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¤¤Ü¤¦¤¬¸«¤¨¤ë¾ò·ï
¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó(ISS)¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤é¤ì¤ë¾ò·ï¤Ï°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ À²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
ISS¤Ï±À¤è¤ê¹â¤¤±§Ãè¶õ´Ö¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆÞ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÏ¾å¤«¤é¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¢ ¼«Ê¬¤Î¾å¶õ¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤³¤È
ISS¤ÏÆ±¤¸µ°Æ»¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏµå¤¬¼«Å¾¤Ë¤è¤Ã¤Æ²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë°ÌÃÖ¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òISS¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£ ¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤ÏÌë¤Ç¡¢ISS¤¬Ãë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
ISS¤Ï¼«Ê¬¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¯µ±¤¤Þ¤¹¡£ISS¤¬ÃÏ¾å¤«¤é¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ISS¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¾å¤Î¿Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ISS¤ÏÃÏ¾å400km¾å¶õ¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆü¤¬Íî¤Á¤Æ¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î´Ö¤ÏÂÀÍÛ¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÃÏ¾å¤ÎÆü¤Î½Ð¤è¤ê¤âÀè¤Ë¾å¶õ¤Î ISS ¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¤Î½ÐÁ°¤äÆü¤ÎÆþ¤ê¸å¤ÎÌó 2 »þ´Ö¤Ï¡¢ÃÏ¾å¤ÏÌë¤Ç¤¹¤¬400km¾å¶õ¤Ï¤Þ¤ÀÃë¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë ISS¤¬¼«Ê¬¤Î¾å¶õÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤·¤¿»þ¤ËISS¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀÆü12Æü(·î¡¦À®¿Í¤ÎÆü)¤Ï¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î¾ò·ï¤¬Â·¤¦½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
