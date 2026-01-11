【メルボルン（オーストラリア）１１日＝吉松忠弘】１２日に予選が開幕するテニスの４大大会今季開幕戦、全豪オープンの予選シングルスの組み合わせ抽選が１１日行われ、２０２４年全豪オープンジュニア優勝で、同年ジュニア世界王者の坂本怜（ＩＭＧ）は、ツアー２度の優勝を誇る世界１８４位のダニエル・エバンズ（英国）と予選１回戦で対戦する。

坂本は、先週の香港オープンで今季の開幕戦を迎えた。１回戦で、世界３９位、第５シードの強豪、ロレンツォ・ソネゴ（イタリア）と対戦した。ストレートで敗れたが「（全豪の）予選に出ている人より一回りレベルの高い選手。（予選で強い選手をと対戦しても）びっくりすることはない」と、経験に結びつけるつもりだ。

予選開幕前日のこの日は、約１時間半ほど、実戦形式の練習を取り入れながら、しっかりと汗を流した。「調子はまあまあ。悪くない」。今年の目標は、現在世界２００位のランキングを１００位以内にし、「来年、ここ（全豪）で本戦に出れるようにというのがある」と話した。

予選は３回勝つと本戦入り。男子は本戦は５セット試合だが、予選は３セット試合。予選から本戦に勝ち上がれる選手は１６人。予選が開始された後、本出場予定選手から欠場が出た場合、予選決勝（３回戦）で敗れた選手１６人から、世界ランキングなどを加味して繰り上がる選手が選ばれる。