テーマは『シンクロウェザーのある生活』

2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催されている『東京オートサロン2026』に出展しているダンロップ。今年のテーマは『シンクロウェザーのある生活』を掲げている。

1年中どこでも走れる次世代オールシーズンタイヤ『ダンロップ・シンクロウェザー』は、タイヤ交換や保管の手間をなくし、急な天候変化にも対応できる安心感を提供することで、『タイヤ軸ではなく生活軸』でのより自由で楽しいライフスタイルを提案する。



ダンロップの東京オートサロン2026ブースに展示されたいすゞ117クーペ。 山田真人

クラシックカーともマッチング

ブースには、シンクロウェザーを装着した『三菱デリカD:5フレックスドリーム』、『レクサスIS500Fスポーツ・パフォーマンス』、そして往年の名車『いすゞ117クーペ』の3台が展示され、これらの車両を通して多様なクルマへのシンクロウェザーのマッチングや世界観が表現されている。

117クーペは175/55R15サイズのシンクロウェザーが装着され、『クラシックカーオーナーが悩みがちな滑りやすさやタイヤ交換の手間を軽減し、日常の外出から遠出まで行動範囲を広げる存在』としてアピールされていた。



次世代オールシーズンタイヤ『シンクロウェザー』を装着。 山田真人

また、ライフスタイル誌『ブルータス』とのコラボレーション展示や、誌面に登場した著名人を招いたトークショーも実施。さらには、レーシングドライバーらによるインプレッション動画なども流され、シンクロウェザーの氷上性能を含めた実力がアピールされた。