４日に行われた新日本プロレスの東京ドーム大会で衝撃的なデビューを飾った東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（２９）が１１日、レギュラー出演しているＴＢＳラジオ「目覚めのウルフ」に生出演した。極悪レスラーのＥＶＩＬを撃破し、いきなりＮＥＶＥＲ無差別級王座を奪取した初陣について自ら振り返った。

衝撃のデビュー戦から１週間。朝７時からラジオに生出演したウルフは「ようやく言わせていただきます。プロレスラーのウルフアロンです」と胸を張った。「やっぱり最初は緊張しました。４万６千人以上の人の前で試合するのは初めてで、とんでもない歓声で。皆さんが声を出してくれると波のように音が押し寄せてきた。その圧力を感じながらも、その圧力を背中を押されながら、勝つことだけを考えて入場できた。試合後は退場の時に観客の方が声を掛けてくれて、改めてたくさんの方が応援しれくているんだと、達成感がすごかった」と振り返った。

半年間の練習生生活を経てついにベールを脱いだ五輪王者プロレスラーは長髪を丸刈りにし、柔道着を脱ぎ捨てて黒ショートタイツ姿という裸一貫のスタイルで入場。リング上ではブレーンバスター、エルボードロップ、パワースラム、アングル・スラム、さらにコーナー最上段からのハイフライフローなど迫力満点のプロレス技を次々と披露し、４万６９１３人超満員の観客をどよめかせた。最後は説得力抜群の逆三角絞めによる失神ＫＯで勝利し、いきなりＮＥＶＥＲ無差別級王座を獲得した。フィニッシュとなった変型の三角絞めについては「ウルフトライアングルにしようかな」とアイデアをのぞかせつつ、「新技もいくつか考えている。開発しているオリジナルの技もある。威力がデカいものになれば出していきたい」と予告した。

また、デビュー戦の入場時には柔道男子日本代表の鈴木桂治監督（４５）が登場し、太鼓を叩いて送り出すというサプライズ演出もあった。ウルフは「僕の方からお願いしました。鈴木先生は二つ返事でＯＫしてくれて、ああやって全日本（男子代表）監督が送り出してってくれて、気持ちよくすがすがしく試合ができた。感謝してもしきれない」と実感を込めた。

ただ、舞台裏ではちょっとしたハプニングもあったといい、「（鈴木監督の）控え室が入場口の裏側で、そこの一角だけ停電で真っ暗になって。鈴木先生はモニターもないパイプ椅子しかない部屋で、非常灯を頼りにお弁当を食べていた。大変申し訳ない」と、裏話を激白し陳謝した。