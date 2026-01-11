伊藤桃々プロデュース♡「Rosem」のあざと可愛い新作ランジェリー

モデル・タレントとしてZ世代から支持を集める伊藤桃々が手がけるランジェリーブランド「Rosem(ロゼム)」より、心ときめく新作ランジェリーが登場します。身にまとうたびに自信をそっと引き出してくれるような、甘さと大人っぽさを絶妙に掛け合わせたデザインが魅力。日常にも特別な日にも寄り添う、“あざと可愛い”世界観に注目です♡

上品さ際立つホワイトデザイン

ホワイトカラーは、ローズ刺繍の上品な可愛らしさとクラシカルな千鳥柄が調和した冬らしい一着。谷間にかかるダブルクロスデザインが視線を自然に引き寄せ、さりげなく添えたプチリボンが可憐なアクセントに。

サイドとバックには透け感のあるレースを採用し、後ろ姿まで美しく演出します。ショーツはフルバックとTバックの2type展開です。

大人の色気を引き出すブラック

ブラックカラーは、ダークグレー×ブラックの千鳥柄が甘さを抑え、凛とした印象に。

チャームとクロスコードが谷間へ視線を誘い、Tバックにはウエストコードをプラスすることで、よりセクシーなムードを演出します。

ほんのり透けるバックスタイルと引き締め効果で、フェミニンさとスタイリッシュさを両立した仕上がりです♪

サイズ展開と商品詳細

新作ランジェリーは、ホワイト・ブラックの2色展開。ブラサイズはA～Gカップ、アンダーバスト65～75に対応。

ショーツはA65～D75、EFG65、EFG70がMサイズ(ヒップ87-95cm)、EFG75のみLサイズ(ヒップ92-100cm)です。

価格はいずれも3,960円(税込)。ショーツはフルバックとTバックの2typeから選べます。

自分らしく輝くための一着

可愛いだけじゃなく、女性らしさと自信を引き出してくれるRosemの新作ランジェリー。ホワイトの上品さも、ブラックの大人っぽさも、その日の気分にそっと寄り添ってくれます。

毎日を少し特別にしてくれる一着は、自分へのご褒美にもぴったり♡伊藤桃々ならではの“あざと可愛い”世界観を、ぜひ体感してみてください。