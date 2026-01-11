¡ÖÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ä¡×ÁÖ¤ä¤«¥È¥ì¥ó¥Ç¥£ÇÐÍ¥àÊÌ¿ÍµéÊÑËÆáÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¡¢63ºÐ¤Î»Ñ¤ËÁûÁ³¡Ö¤¨¤¨¡Á¤Ã!?¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥ÀÄÇ¯¤Î¤Þ¤ÞÇ¯½Å¤Í¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë(63)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ç¯½é¤á¤Î°§»¢¤ò¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿ºÇ¿·»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÉ¦¼ÒÄ¹¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¢¤¹¡ªº£Ç¯¤â¸µµ¤Âè°ì¤Çµ¹¤·¤¯¤Ç¤¹¡ù¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢8ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¼ç±é¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤é¹ñÀÇ¶É¤ÎÀ¨ÏÓÄ´ºº´±¤¬°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯ÄË²÷¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢É÷´Ö¤ÏÂè1ÏÃËÁÆ¬¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÃ¦ÀÇ¼ÒÄ¹¤ò±é¤¸¤¿¡£¡¡1989Ç¯¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ!¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥É¥é¥Þ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¶¯¤¤É÷´Ö¤ÎÉ¦¤òÃß¤¨¤¿à¥À¥ó¥Ç¥£·ãÊÑá¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÉ÷ËÆ¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤è¤¦¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ä¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤éÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö¤¨¤¨¡Á¤ÃÉ÷´Ö¥È¥ª¥ë¤µ¤ó!?¡×¡Ö°ì½Ö¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¹¥ÀÄÇ¯¤Î¤Þ¤ÞÇ¯½Å¤Í¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¥ï¥¤¥ë¥É¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¡×¡ÖÉ¦¤â¤¢¤ê¥À¥ó¥Ç¥£¤ËËá¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤Æ¤µ¤é¤Ë¥¤¥±¥ª¥¸¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£