¡¡½÷Í¥¤ÎµÜËÜçýÍ³(30)¤¬Æ©¤±Æ©¤±¥¿¥¤¥Ä¤Î¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤³¤Î°¦¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¤«¡ÁÉÔÎÑ¤ÎìÞºá¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤ÇÌ±Êü¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÜËÜ¡£
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¥Ð¥ì¥¨¤Á¤ç¤³¤Ã¤ÈÍÙ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¡¤Þ¤À¤Þ¤ÀTver¤Ç¸«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¤¤Æ©¤±Æ©¤±¤Î¥¿¥¤¥Ä¤Ë¹õ¤¤¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¤ÇÉ¨¤òÎ©¤Æ¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤È¤Æ¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È!¡×¡ÖÁ°¤«¤é¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼¤ä¡¢¡ÖçýÍ³¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¥µ¥ìºÊ¤Ê¤Î¤â¿·Á¯¡×¡Ö¿¼Ìë¤ÎÇ»Ì©¤Ê¥É¥é¥Þ¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¡×¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¤¹¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤È¥É¥é¥Þ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤âÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡µÜËÜ¤Ïº£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¥»¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¹¤ÎºÊ¡¦¾¾ËÜºÚÊæÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£É×¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ä¸µÈà¤Î½Ð¸½¡¢°¦¿Í¤Î»×ÏÇ¤Ê¤É¤¬Íí¤àÃæ¤Ç¤Î±éµ»¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£