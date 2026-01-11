¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×86ºÐÊì¡¢ËåÊìÌ¼¤¬´é½Ð¤·¡ªàºÇ¶¯¤Î°äÅÁ»Ò¥·¥ç¥Ã¥Èá·¯Åç½½ÏÂ»Ò¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ª´é¤ò¸«¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡ÖÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¡×
¡Ö¤ªÊìÍÍ¤âËå¤µ¤ó¤â¡×ÄÁ¤·¤¤²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ½÷Í¥¤Ç¼Â¶È²È¤Î·¯Åç½½ÏÂ»Ò(59)¤¬²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊì¤Î86ºÐ¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¡£»ä¤ÎËå¤äÌÅ¤â°ì½ï¤Ë½÷»Ò²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ë¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¸µµ¤¤ÊÊì¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯´ÔÎñ¤Î»ä¤â¤¤¤Þ¤À¤ËÊì¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È´ò¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£·¯Åç¤ÈÌ¼¤Ç¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ·îÁÈÌ¼Ìò¤Î·¯ÅçÍ«¼ù¡¢¼¡½÷¤Î¹¬µ¨¤µ¤ó¡¢·¯Åç¤ÎËå¡¢ÌÅ¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¡¢86ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÊì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡·¯Åç¤ÎÊì¡¢ËåÊìÌ¼¤¬¼Ì¤Ã¤¿¤á¤º¤é¤·¤¤²ÈÂ²¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ª´é¤ò¸«¤é¤ì¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¡Ö¤ªÊìÍÍ¤âËå¤µ¤ó¤â½é¤á¤ÆÇÒ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡£¥Þ¥Þ¤µ¤ÞåºÎï¡×¡ÖËå¤µ¤ó½½ÏÂ»Ò¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö³§¤µ¤óÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª½Ë¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î°äÅÁ»Ò¡×¡Ö½÷À¿ØÀªÂ·¤¤¤Ç±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£