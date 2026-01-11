歌手和田アキ子（75）が11日、TBS系「アッコにおまかせ！」（土曜午前11時45分）に生出演。7日に結婚会見を開いたばかりの元SKE松井珠理奈（28）と夫のBOYS AND MEN（ボイメン）の辻本達規（34）が生出演し、生直撃した。

7日に金屏風の前で結婚会見を開いたが辻本は「今、結婚の発表はSNSで発信することが主流ですが、僕も19歳から彼女（松井）も11歳から芸能の世界でみなさんに育てていただいたご恩があるんで、会見を開くことを決めさせていただきました」とコメントすると和田は「偉いね、スゴい素敵」と賞賛した。

2人の出会いについては11年前の名古屋駅前で、辻本がボイメンのグループ活動を書いたチラシの配布中だったという。和田は「ひとりで？」と尋ねると辻本は「マネジャーもなしで、自転車で名古屋駅まで行って、グループのチラシを配っていて…ボイメンの」と説明。陣内智則が「ボイメンってチラシ配るの？」と驚きながら聞いた。辻本は「チラシ配りからスタートするんで」と話すと陣内は「すごいねー」とその返しに驚いていた。

和田は「おのおのやっていたわけ。君だけ？」と詳しく聞くと辻本は「みんなもやってるんですけど、そのときは僕だけ」と話した。和田は「おたくの社長と仲ええねんけど、そんなこと全然言えへんけどね」と話した。

山形純菜アナが「そのときに偶然、松井さんが偶然通りかかった」と話し、和田が「偶然、ひとりで？」と聞くと松井が「それはSKEのメンバーが横にいて、その子が辻本さんと共演があって、あいさつしている後ろで私が見ていた」と説明。陣内が「そのときに辻本さんのことは知っていたんですか？」と聞くと松井は「ビラ配りしている、っていうのも東海地方ではけっこう有名で…本物だぁ〜、みたいな」と明かした。

和田は「ビラ配りが有名だったの？ スゴいなぁ」とビラ配りが有名だったという点に食いついてきた。

山形アナは「そのときに松井さんから『寒いのにひとりで頑張っていて偉いね』と言ってもらえたと辻本さんは記憶していたが、松井さんによると『すごいですね、応援しています』と言ったはずと振り返っていた」と語った。

辻本は「そっち（松井）の方が正しいと思う。僕の方がうろ覚えだった」と松井を見つめた。