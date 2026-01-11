日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜・午前１０時２５分）が１１日に放送され、長嶋一茂が明かした得意な球技に出演者らがずっこける場面があった。

同番組はタレントの長嶋と「かまいたち」の山内健司、濱家隆一の３人が意外と知られていないが「キニナルゲンバ」を訪れ、忖度（そんたく）ナシで意見をぶつけ合う新感覚リポートバラエティー番組。この日は今年初めての放送とあって「ワンランク上のゲンバ！」を巡った。

３人は東京・新宿のボウリング場へ。そこにはロイヤルルームとして個室でボウリングが楽しめるようになっている。

ここで濱家が「一茂さん、ボウリングとかはするんですか？」と質問。すると一茂は「俺ね、実は肘があんまり良くなくて、ボウリングってあまりやっていない」と返答。

これに山内が「球技苦手ですもんね」と鋭く切り込んだ。一茂は「いや、苦手じゃない！」と猛反論。「ゴルフもやるしソフトボールもやるし、できるわ！」と続けた。

今度は濱家が「なんで野球が出てこないんですか？！」とずっこけながらツッコみ、撮影スタッフの笑い声が響き渡った。