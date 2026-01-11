１月１１日の中山５Ｒ・３歳新馬（ダート１８００メートル＝１６頭立て）は、単勝９番人気で５０・１倍のエスシービクトリア（牡、美浦・村田一誠厩舎、父マクフィ）が２着に半馬身差をつけて勝利した。勝ち時計は１分５５秒９（良）。

２番枠から好スタートを切り、内枠を生かして先手を主張。４コーナー手前から早めに後続に迫られる厳しい競馬となったが、１度も先頭を譲ることなくゴールを駆け抜けた。デビュー２年目を迎えた遠藤汰月騎手にとって、うれしい２６年初勝利。「調教の段階から良さを感じていました。思った以上に頑張ってくれて、４コーナーまで余裕がありましたし、直線に向いて横から他馬が来たときも反応してくれました。いい時計で走れたので、次も楽しみです」と相棒を称えた。

村田一誠調教師は「ここ１、２週間で馬が一気に良くなった。上積みもあるし成長力もあるので、この時計で走れるなら楽しみです」と期待を口にした。厩舎にとっては１０日（中山４Ｒガーヴィ）に続き、２日連続の新馬勝ち。「昨日勝てたので、遠藤騎手にも『勝てるぞ』と言って送り出した。次走は色々考えながら決めたい」と笑顔を見せた。