今年1月10日に放送がスタートしたアニメ「TRIGUN STARGAZE」の公式Xが11日までに更新され、第1話に2024年3月に死去した人気アニメ「ちびまる子ちゃん」の主人公・まる子役などで知られる声優TARAKOさん(享年63)が出演していることを明らかにした。

番組公式Xで「『TRIGUN STAMPEDE』および『TRIGUN STARGAZE』でザジ・ザ・ビースト役を演じたTARAKOさまが、去る2024年3月にご逝去されました。TARAKOさまにザジというキャラクターのもつ不穏さ、気高さ、愛らしさといった魅力をあまさず表現いただけたことはスタッフ一同にとっても大変な支えであり、そのご訃報に接した悲しみは言葉では表せません」と故人を偲んだ。

続けて第1話の制作について説明し、「しかし、『TRIGUN STARGAZE』では映像制作前に音声収録を行うプレスコアリングを用いていたことにより、その第1話にてTARAKOさま演じるザジ・ザ・ビーストと再会することができました」と、TARAKOさんの新ボイスが採用されていると公表。「これまでのTARAKOさまのご貢献に心よりの感謝を申し上げるとともに、改めて哀悼の意を表します。誠にありがとうございました」と感謝した。

「なお次回の登場より、ザジ・ザ・ビースト役は高山みなみ様にご担当いただきます」とし、「TARAKOさまが命を吹き込み、高山さまが結末へと導くザジの活躍を、どうぞ最後まで見届けていただけますと幸いです」と呼びかけた。