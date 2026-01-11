【畑芽育とFUN Time】パワーパフボーイズとキレキレダンス メンバーに勧誘される
俳優・畑芽育がパーソナリティーを務めるニッポン放送『TMEIC presents 畑芽育とFUN Time』（毎週月曜 後6：50）の初の番組イベント「TMEIC presents 畑芽育とFUN Time〜LINE CUBE SHIBUYAで『絶対にウチら幸せになろうね！』〜」が、10日に開催された。ジェラードン、森本晋太郎（トンツカタン）、パワーパフボーイズ、ド桜、銀河ゆめゆめ、9番街レトロをゲストに迎え、2時間以上にわたって畑の“好きなこと”“やりたいこと”を詰め込んだステージを展開し、リスナーと一緒に“幸せ”な時間を過ごした。
【写真】かわいい！おばあちゃんの格好をした畑芽育
2025年4月に放送を開始した同番組は、好きなものにとことんのめりこむ畑が、毎週「もっともっと“好きなこと”を探す」といったコンセプト。イベントでも同じく“好きなもの”を会場であるLINE CUBE SHIBUYAに集め、とにかく「畑がやりたいこと」を次々と実現していった。イベントには、畑が「昨年やり残したこと」も詰め込まれており、番組を通して昨年「花火」や「野球観戦」などの夢は実現させたものの、「ピクニック」が実現できていなかった畑のために、この日のセットがピクニック調に。ステージ上に芝生が敷かれ、キャンプファイヤーやピクニックチェア、ウッド調のテーブルなどが用意された。
畑が料理をする様子を映したvlog風の幕間映像を挟み、ステージにスポットライトが当てられると、ピンクと白の衣装にチェンジした畑がパワーパフボーイズと共にキレッキレのダンスを披露。SEKAI NO OWARIによる楽曲「habit」の振り付けを担当したことでも話題のパワーパフボーイズが、このイベントのために作ったオリジナルの振付に、観客から拍手喝采が送られた。
幼少期にダンス教室に通っていたが、何度もサボって教室の回数券を無駄にしていたという畑。しかし、そんな過去を感じさせぬダンスの完成度を見せつけた畑に、パワーパフボーイズは観客と一緒に「すごかった！」と絶賛の拍手を送る。畑は「ダンスをやりたい」と言ってはみたものの、こんな大勢の前で披露するとは思っておらず「緊張した〜！」と素直な感想を述べる。パワーパフボーイズいわく「僕らより畑さんの方が（ダンスの）センスがある」ということで、新メンバーに勧誘される一幕もあった。
