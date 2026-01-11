【ロンドン＝横堀裕也、ブリュッセル＝上杉洋司】トランプ米政権がデンマーク自治領グリーンランド領有に意欲を示していることに対し、欧州諸国が翻意を求めて説得工作に乗り出している。

スターマー英首相は８日、７日に続いてトランプ大統領と電話会談し、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のマルク・ルッテ事務総長は９日、ルビオ米国務長官との電話会談で北極圏の防衛強化策を協議した。

英首相府は８日の声明で、スターマー氏がトランプ氏との電話会談で、北極圏で好戦的な動きを強めるロシアを抑止する必要性で一致したと明らかにした。スターマー氏は会談で、欧州として「北極圏の防衛のために更にできることがある」と訴えたという。

スターマー氏は異例の２日連続の電話会談で、トランプ政権が「北極圏での敵の抑止」のためにグリーンランド領有が重要だとしていることも踏まえて、北極圏の安全保障に寄与する姿勢をアピールした形だ。

政治専門紙ポリティコ（欧州版）によると、ＮＡＴＯは８日、ブリュッセルで非公開の大使級会合を開き、北極圏における活動を強化する方針を確認した。北極圏での監視態勢の拡充や防衛費の増額などが提案されたという。ルッテ氏はルビオ氏との９日の電話会談で、防衛強化策の方向性を共有したとみられる。

一方、トランプ氏は９日、グリーンランド領有に改めて強い意欲を示し、デンマーク側との交渉次第では「より困難を伴う方法」で実現を目指すと言及した。