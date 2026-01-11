新川優愛、飲食店で隣り合わせた客の“神対応”に感謝「涙が出そうになりました」
俳優の新川優愛（32）が10日、自身のXを更新。「あまりプライベートのことは書かないようにしてる」という新川が、「どうしても書きたくて書いてしまいました」と飲食店での出来事を明かした。
【写真】「涙が出そうになりました」飲食店で隣り合わせた客の“神対応”を明かした新川優愛
新川は「先ほどバーミヤンに入ったのですが、自分の子供がグズグズで『今日大変な日かなぁ』って思ってたんですね。でもそこで隣にいたおじいさまとおばあさまがずっとご飯を食べるのを見守っていてくれて、一口食べる度に『ナイス！』『グー』って言って笑いかけてくれて」と、隣り合わせた客からの“思いやりある対応”を明かし、「ご自身のお孫さんのお話も聞かせてくれたり、ずっと楽しませてくれて、そのおかげでしっかりご飯も食べられて、涙が出そうになりました」と感激した様子を見せた。
「ご本人には届かないかもしれないけど、先ほどのお隣の席のおじいさまとおばあさま、本当にありがとうございました!!!」とつづり、「このほかほかな気持ちを、明日から連鎖しせていたきたい」と前向きな気持ちを記した。
この投稿には「素晴らしい！」「素敵なお話をありがとうございます」「お子さんもあの応援で元気いっぱいになったんだろうな」「ほかほかな気持ちの連鎖たくさんの人に届いてますね」など、温かい声が多く寄せられている。
新川は、2019年にロケバスの運転手の男性と結婚。23年5月に第1子出産を発表した。
