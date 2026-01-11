関富貫太はなぜ“35番”を選んだ？ 強化部と約束した希望の背番号を掴むべく、マリノス新体制発表日にU-23アジア杯でアシスト記録【現地発】
［U-23アジア杯］日本３−０UAE／１月10日／King Abdullah Sports City Hall Stadium
１月７日にサウジアラビアで幕を開けたU-23アジアカップ。２年後のパリ五輪最終予選を兼ねるU-23アジア杯のポッド分けに関わる大会のため、早期敗退は許されない。そのなかで大岩剛監督が率いるロス五輪を目ざすU-23日本代表は、シリアとのグループステージ初戦（５−０）に続き、UAEとの第２戦を迎えた。
勝利を収めれば、ノックアウトステージ進出に大きく近づく大事なゲーム。シリア戦で途中出場を果たした左SB関富貫太（桐蔭横浜大）が今大会初先発を飾り、チームの勝利に貢献した。
「前の試合で途中から出させてもらったので、なんとなく雰囲気は掴んでいた」
本人の言葉通り、緊張は一切ない。試合開始からギアを上げ、持ち前のスピードと左足のキックでチャンスに絡んだ。
「前半から相手が引いた形で、（UAEの５バックに対して）フォーメーション的にサイドバックがボールを持てる展開が続いたので、前半の最初からリズムを掴めたと思う」（関富）
守備に比重を置いてきたUAEに対し、クロスボールは有効な一手。積極的に高い位置まで顔を出し、何度も左足を振った。
１−０で迎えた37分にはミドルゾーンの左から楔のパスを打ち込み、大関友翔（川崎）の追加点をお膳立て。狙い通りのプレーに関富も充実の表情を見せた。
「斜めのパスや縦パスは常に狙っている。このチームには、あの場所に絶対に選手がいる決め事があるので、常に自分も出したいと思っていた。大関選手はすごく足もとがある選手なので、強いボールを蹴ったらターンしてくれるだろうなと思っていた」
大関の特徴や狙いを踏まえたうえで供給した１本のパス。元アタッカーらしいメッセージ性の強いアシストだった。
奇しくも試合があった10日は、２月１日から加入する横浜F・マリノスの新体制発表会見が行なわれた日でもある。
昨年８月に2028年シーズンからのプレーが内定し、すでに昨季のうちにJデビューを飾っていたが、予定を前倒して今季からプロ契約を締結。来月から正式にプロサッカー選手となるなかで、背番号は強化指定選手だった昨季と同じ35番を選択。それには強い想いが込められているという。
「35番を昨年から付けさせてもらったなかで、（今季の背番号について）強化部と話しをしました。そのなかで『１年目から活躍して番号を変えてもらおう』と言われたんです。それは『強化部の中ですでに話しているよ』とも言われて。まずは１回しっかり結果を残したい」（関富）
希望の背番号があるわけではない。だが、自分で選べる立場になったのであれば、誰もが認める活躍をしたという何よりの証となる。そうなれば、大岩ジャパンでもレギュラー奪取に大きく近づく。
代表で同じポジションには、バルセロナ育ちのDF郄橋仁胡（アルメレ・シティFC）や今冬にフランクフルト入りしたDF小杉啓太がおり、今大会は右SBも兼務するDF梅木怜（今治）がメインキャストを担っている。最も選手層が厚い場所でもあり、勝ち抜くのは簡単ではない。立場を理解している本人も、代表定着のために向上心を隠そうとしない。
「彼らと比べたら、自分の序列はまだ低いと自覚している。プレー面でまだまだ足りないところがあるので、そこは彼らと一緒に活動させてもらったなかで良いプレーは盗もうとしてきた。これからJリーグでプレーするので、もっと基準を上げて、代表の中で欠かせない選手になれるように頑張りたい」
“35番”からスタートする左SBの物語はまだ始まったばかり。横浜FMでより良い番号を得るべく、まずはU-23アジア杯で結果を残すために全力を尽くす。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【記事】「日本がアジア最強だ」「次元が違う」日本の“５ー０”圧勝発進に韓国驚愕！「やはり優勝は日本だ」「本当に羨ましい」【U-23アジア杯】
１月７日にサウジアラビアで幕を開けたU-23アジアカップ。２年後のパリ五輪最終予選を兼ねるU-23アジア杯のポッド分けに関わる大会のため、早期敗退は許されない。そのなかで大岩剛監督が率いるロス五輪を目ざすU-23日本代表は、シリアとのグループステージ初戦（５−０）に続き、UAEとの第２戦を迎えた。
「前の試合で途中から出させてもらったので、なんとなく雰囲気は掴んでいた」
本人の言葉通り、緊張は一切ない。試合開始からギアを上げ、持ち前のスピードと左足のキックでチャンスに絡んだ。
「前半から相手が引いた形で、（UAEの５バックに対して）フォーメーション的にサイドバックがボールを持てる展開が続いたので、前半の最初からリズムを掴めたと思う」（関富）
守備に比重を置いてきたUAEに対し、クロスボールは有効な一手。積極的に高い位置まで顔を出し、何度も左足を振った。
１−０で迎えた37分にはミドルゾーンの左から楔のパスを打ち込み、大関友翔（川崎）の追加点をお膳立て。狙い通りのプレーに関富も充実の表情を見せた。
「斜めのパスや縦パスは常に狙っている。このチームには、あの場所に絶対に選手がいる決め事があるので、常に自分も出したいと思っていた。大関選手はすごく足もとがある選手なので、強いボールを蹴ったらターンしてくれるだろうなと思っていた」
大関の特徴や狙いを踏まえたうえで供給した１本のパス。元アタッカーらしいメッセージ性の強いアシストだった。
奇しくも試合があった10日は、２月１日から加入する横浜F・マリノスの新体制発表会見が行なわれた日でもある。
昨年８月に2028年シーズンからのプレーが内定し、すでに昨季のうちにJデビューを飾っていたが、予定を前倒して今季からプロ契約を締結。来月から正式にプロサッカー選手となるなかで、背番号は強化指定選手だった昨季と同じ35番を選択。それには強い想いが込められているという。
「35番を昨年から付けさせてもらったなかで、（今季の背番号について）強化部と話しをしました。そのなかで『１年目から活躍して番号を変えてもらおう』と言われたんです。それは『強化部の中ですでに話しているよ』とも言われて。まずは１回しっかり結果を残したい」（関富）
希望の背番号があるわけではない。だが、自分で選べる立場になったのであれば、誰もが認める活躍をしたという何よりの証となる。そうなれば、大岩ジャパンでもレギュラー奪取に大きく近づく。
代表で同じポジションには、バルセロナ育ちのDF郄橋仁胡（アルメレ・シティFC）や今冬にフランクフルト入りしたDF小杉啓太がおり、今大会は右SBも兼務するDF梅木怜（今治）がメインキャストを担っている。最も選手層が厚い場所でもあり、勝ち抜くのは簡単ではない。立場を理解している本人も、代表定着のために向上心を隠そうとしない。
「彼らと比べたら、自分の序列はまだ低いと自覚している。プレー面でまだまだ足りないところがあるので、そこは彼らと一緒に活動させてもらったなかで良いプレーは盗もうとしてきた。これからJリーグでプレーするので、もっと基準を上げて、代表の中で欠かせない選手になれるように頑張りたい」
“35番”からスタートする左SBの物語はまだ始まったばかり。横浜FMでより良い番号を得るべく、まずはU-23アジア杯で結果を残すために全力を尽くす。
取材・文●松尾祐希（サッカーライター）
【記事】「日本がアジア最強だ」「次元が違う」日本の“５ー０”圧勝発進に韓国驚愕！「やはり優勝は日本だ」「本当に羨ましい」【U-23アジア杯】