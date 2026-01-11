Snow Manの佐久間大介が、自身のInstagramでホワイトコーデや、“白蛇っぽい”私物アクセサリーを公開した。

【写真】佐久間大介“白蛇”を巻き付けた白コーデ＆私物のシルバーアクセを公開

■佐久間大介がホワイトコーデ＆グレーニットコーデを披露

佐久間は、「アニメーション映画『白蛇：浮生 』完成披露試写会に登壇させていただきました！楽しかった」と絵文字を添えて、計8点の写真を投稿。

佐久間は「衣装もみんな白」と綴ったように、この日は、白を基調とした黒の柄入りロングシャツに、インナーには白のタートルネックニット、そしてアイボリーのロングベストを合わせたホワイトコーデで登場。

写真1枚目には、なんと首に白蛇を巻き付けたショットを投稿したほか、ハッシュタグに三森すずこ、佐倉綾音、武内駿輔の名前を添えたように、この日イベントに登壇した声優陣も同様に、白を基調にした衣装で登場。4人の集合ショットを投稿した。

また、「あと、白蛇だから自分の持ってるアクセで蛇っぽいのばっかり付けてきた」と綴ったように、8枚目の写真には、グレーニットに、ロングピアスやネックレスの重ね付けなど、密度のあるシルバーチェーンのアクセサリーを合わせたオフショットを投稿。

最後に佐久間は「映画は1月30日から全国公開！！ぜひ劇場でお楽しみください」と結んだ。

「よく見たら白蛇、気が付かなかった！」「白蛇さんが衣装と一体化してる」「白蛇さんとのショットも素敵」「衣装似合ってる」と白蛇を巻き付けた1枚目の写真に驚きの声が寄せられたほか、「グレーニット似合う」「8枚目にドキッとした」「ハーフアップ似合う」と佐久間自前のアクセサリーショットにも似合うと褒めるコメントが寄せられていた。

■写真：佐久間大介“白蛇さん”とのキメショット＆私物アクセ公開