「まさに神様の位」…浜村淳、91歳誕生日に祝福の声 笑顔の近影 「田原総一朗さんからもお祝いの品」
関西を代表するラジオパーソナリティー・映画評論家の浜村淳が10日、91歳の誕生日を迎え、MBSラジオ『ありがとう浜村淳です』（毎週土曜 前8：00）の公式Xが更新された。
【写真】まだまだ現役…浜村淳、91歳誕生日の笑顔
「HAPPY BIRTHDAY」のメッセージとともに「浜村さん、91歳 おめでとうございます」と祝福。浜村の元気な近影が公開され「リスナーさんや田原総一朗さんからもお祝いの品をいただきました」と感謝をつづった。
『ありがとう浜村淳です』は、1974年4月に放送が始まり、2024年3月末で平日放送は終了したものの、土曜は継続し、50年以上続く。昨年10月には、大腸がんの手術を公表し、一時休演したが、11月には番組に復帰した。
リスナーからは「いつまでも、お元気で!!」「リスペクト！しかないです！」「ラジオ界のレジェンド成らぬまさに神様の位ですね」など、多数の声が寄せられている。
