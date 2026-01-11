大人気ボンボンドロップシール「たまごっち」抽選販売の受付を開始 - まめっち&めめっち、くちぱっち&みみっちのセット販売
昨年末から続くシールブーム、なかでもクーリエが手掛ける「ボンボンドロップシール」は熱い注目が寄せられています。
ボンボンドロップシール公式Xアカウント(@bonbon_drop)は、1月11日に「ボンボンドロップシールたまごっち」の販売ついて投稿を行い、話題になっています。
🎀 お知らせ 🎀ボンボンドロップシールたまごっちはより多くの方にご購入頂けるように2種1セットの抽選販売とさせて頂きます💖只今より受付開始✨締切：1月12日(月) 23:59※先着ではありません※下記から1セットをお選び下さい。どちらか片方のみ応募頂けます。https://t.co/UQtHqXHxGM pic.twitter.com/TESv8BOUoQ- ボンボンドロップシール【公式】 (@bonbon_drop) January 11, 2026
今回は、「より多くの方にご購入頂けるように」と2種1セットの抽選販売を実施、公式Xアカウントのポストに記載されたフォームより応募ができ、締切は1月12日(月) 23:59まで。先着ではありませｎ。
セットは、Aセットが「まめっち」「めめっち」、Bセットが「くちぱっち」「みみっち」。どちらか片方のみ応募可能です。
○ボンボンドロップシールとは
クーリエが販売する、つやつやの質感がまるで本物のキャンディのようなシール。レジンのような、透明感が特徴で、手持ちのお気に入りグッズをかわいくデコるなどの楽しみ方ができる。
