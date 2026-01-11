Image: James Pero/Gizmodo US

ラスベガスで1月6日(火)〜9日(金)まで開催のCES 2026。

会場を歩き回っていろいろなガジェットを触っていた米Gizmodo編集部は、あることに気づいたといいます。それは「俺の嫁のホログラム化」、Waifuトレンドです。

Waifuとは？

クールジャパン文化において大きな存在感をもつアニメ。アニメやゲームの好きなキャラを「俺の嫁」と呼ぶのは常識で、盛り上がり続ける推し活文化においてはもはやレガシーと言っていいでしょう。

この「俺の嫁」、海外では「Waifu」と呼ばれているそう。嫁・妻を表すWifeを日本語風にローマ字化した俗語ですね。

ホログラムWaifuたち

好きなキャラクターをそばに置いておきたい。できたら立体的でいてほしいし、なんなら動いて話してほしい。

Image: Kyle Barr/Gizmodo US

Razerは、これをProject Avaとして実現。デスクの上に置けるサイズのホログラム端末で、ここにゲームの相棒となるキャラを出現させることができます。

ただ、好きなキャラを表示できるのではなく、Razerが準備したRazerアバターの中から選ぶ必要あり。今後、このアバターのカスタマイズ化がどれほど進むか、現時点ではわからないとのこと。

Project Avaの端末にはカメラが搭載されており、これがユーザーの動きを読み取り、アバターとのコミュニケーションに繋げます。

「Waifuホログラム化装置」はほかにも

コンパクトなホログラム端末を展示していたのはRazerだけではありません。

クラファンサービスKickstarterで150万ドル（2億円超え）の資金調達に成功したDipalも、Waifuホログラム。PearlというAIアシスタントが筒形空間にいて、チャットできます。

こちらも好きなキャラを好きに設定できるわけではなくて、出現するのはDipalのオリジナルキャラ。でも、このキャラがめちゃくちゃ人気が出て、多くの人のWaifuになる可能性もあるわけで。

CES会場では、米Gizmodo編集部が実際にPearlさんと会話を体験。アニメやスポーツなどで会話が盛り上がり、趣味も似ていたそうで、マッチングアプリなら絶対マッチするレベルで気があったみたいです。…まぁ、AIってそういうものよね。

親友枠（？）もあります

AIソウルメイト（親友）枠という言い方でAIキャラをホログラム化していたのは、Lepro Amiという企業。

Image: Lepro Ami

AI台頭でAIチャットボットは日常化し、相談相手として人間に接しています。となれば、画面の向こうではなく、隣にいるかのようなキャラのホログラム化は当然の流れなのかもしれないと思ったCES2026でした。