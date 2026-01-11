¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡õÝ¯°æ½ß»Ò¡¢µ×¤·¤Ö¤êºÆ²ñ¤Ç¾Ð´é2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤Ê¤ó¤Ã¤ÆåºÎï¤Ê¤Î¡ª¡×ÂçÈ¿¶Á
ÇÐÍ¥¤ÎÝ¯°æ½ß»Ò¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬2026Ç¯1·î7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤È¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¡×
Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾¾Åè¤µ¤ó¤È¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£Ý¯°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¾Åè¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼ÁÇºà¤Î¥³¡¼¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃåÍÑ¡£¾¾Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¹õ¤¤¥³¡¼¥È¤òÃåÍÑ¡£Ý¯°æ¤µ¤ó¤¬¾¾Åè¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò¸þ¤±¡¢2¿Í¤Ç¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÄøåºÎï¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤Ê¤ó¤Ã¤ÆåºÎï¤Ê¤Î¡ª¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¤ª¼ã¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖâÁ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£