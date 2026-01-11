「低身長さんの冬服」なに着たらイイ！？→【studio CLIP】が大正解かもッ！

厚着の季節、冬。洋服に“着られている感”が出て、どんな服装をすればいいか悩んでいる低身長さんへ。今回は、【studio CLIP（スタディオクリップ）】のスタッフさんmitaさん（身長155cm）に、おしゃれ見え冬コーデ術を学びます。存在感のあるアイテムを取り入れたり、配色を意識したりすることで、低身長さんに似合う着こなしを楽しめそうです。

バランスが絶妙な垢抜け冬コーデ

ビビッドレッドが目を引くセーターを主役にすれば、配色だけでメリハリ感のきいた着こなしに仕上がりそう。大ぶりフリルが印象的なブラウスをレイヤードすることで、さらに華やかな印象に。シンプルなコーデもおしゃれ度がグンとアップしそうです。

低身長さんがマネしたい大人可愛い冬コーデ

ケーブル編みをパッチワーク風にデザインしたセーター。ダボっと着られるルーズなシルエットながら、ざっくりと大きく開いた首元が抜け感を演出し、低身長さんに似合うバランスに。小さなドット柄が上品に華やぐスカートを合わせれば、大人可愛い冬コーデが即完成。

スタイルアップも狙える冬のメリハリコーデ

ふわふわのフェザー調素材が、冬ムードもトレンド感も高めるベスト。カーブを描くシルエットが特徴のパンツを合わせれば、着膨れしがちなアイテムもスッキリ見え。おしゃれしながらスタイルアップも狙いたい、低身長さんのお手本になりそうです。大きめのバッグをアクセントにきかせるのも、マネしたいポイントです。

好バランスな冬映えフェミニンコーデ

カットワーク刺繍生地を使用したレーススカートは、一点投入するだけでフェミニンなムードを演出。色鮮やかなブルーのトップスを差し色として投入すれば、重くなりがちな冬コーデもパッと華やかな印象に。アイキャッチなカラーのトップスに視線が集まるため、スカートのボリューム感が気になる低身長さんもバランスよく着こなせそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i