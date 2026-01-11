人間大好き、甘えん坊の猫ちゃんに半日密着した動画が話題を集めています。「猫ちゃんは幸せですね」「ほっこり」と、コメントが集まり、記事執筆時点で2.3万再生を超える反響がありました。

【動画：甘えん坊な白黒ネコ→膝の上に乗せた結果…まるで液体？『完全に脱力している様子』】

ある冬の日に半日密着

YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」に投稿されたのは、人見知りせず甘えん坊なくろまめさんのとある冬の日の様子。

この日は猫用お布団にくるまれたまどろみシーンからスタート。寒くなってきてくろまめさんは日中はお布団で過ごすことが多いのだとか。

穏やかにぬくもりを楽しむ様子に、「お布団ぬくぬくで良かったね～奇跡の出会いに感謝ですね」とのコメントも寄せられました。

くろまめさんはコインパーキングでボロボロの姿で保護された元野良猫。最初は病気など大変なことも多かったようですが、今はこうやって穏やかに暮らしているのだそう。

そして17：55。起き出したくろまめさんは飼い主♀さんの足元にやってきて甘えた声で鳴きます。これは抱っこしてほしい合図なんだそう。

夕食の準備中でも関係ありません。「あたしを置いてどこ行くつもりよ！」と言わんばかりに飼い主さんにべっとりです。

ついには自ら飼い主さんに飛び乗り、見事抱っこされることに成功！

満足そうな可愛らしい姿に思わずときめいてしまいます。

「猫は液体」だった…？！とろける猫ちゃんがこちら

そうこうしているうちに飼い主♂さんが帰宅。今度は飼い主♂さんのお膝の上で甘えモード全開です。

そして甘えすぎてとろけてしまったかのように脱力。人が支えないとぺたんこになってしまうその様子はまるで液体のようだったとか。

1日の終わり、win-win-winな至福の時間

就寝時間になったため飼い主♀さんはお布団へ。飼い主♀さんが横になるとくろまめさんが胸の上に乗っかって顔をすりすりするのが日課になっているそうです。

満足いくまで甘えて至福の表情を浮かべるくろまめさん。心も体も温まり、飼い主さん、くろまめさん、そして見ている私たちまで幸せになるwin-win-winな瞬間です。

一通り満足したら次はお布団の中に入って飼い主さんの腕枕に収まり、就寝モードに入るそうです。大好きな飼い主♀さんに包まれて、安心して休めるのでしょうね。

この愛が溢れる光景に視聴者からは「かっわいい！」「見つけてもらってほんと良かった」「至福」など多数のコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」には他にもくろまめさん、公園で保護された姉妹猫のうすくちさんとこいくちさん３匹のおもしろかわいい日常がたくさん投稿されています。

くろまめさん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆：あきこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。