漫画家、イラストレーターの雷伍島レーゴ氏が11日までに自身のSNSを更新。10日に結婚を発表したオリックス・宮城大弥投手（24）のお相手が、雷伍島氏の妹であることを公表した。

宮城は10日、自身のSNSを通じて結婚を発表。お相手は同じ沖縄県出身で、同学年の一般女性と明かしていた。

これを受け、雷伍島氏は「ご無沙汰しております！あけましておめでとうございます！この度、僕の妹が宮城大弥選手と結婚する事になりました！」と公表。

宮城が結婚発表の際に披露した夫妻のかわいらしいイラストは雷伍島氏が手がけたものであることも明らかとなり、「兄弟初の結婚がニュースになるとは、感慨深いです！2人とも、尊敬出来る人柄をしているので、これからもずっと自慢の家族になりそうです！末長くお幸せに！」と祝福していた。

雷伍島氏の投稿には「まさかの妹さんだったんですか！？」「この度は本当におめでとうございます」「つまり義理の弟が宮城選手になるということですか」「えー！！おめでとうございますっっ」などのコメントが多数寄せられていた。