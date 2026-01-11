パニック3連発…消火器の誤噴射でスーパー店内真っ白　積み荷の重みでトラック横転の瞬間　凍結”魔のカーブ“で事故頻発　トルコ

トルコ・イスタンブールのスーパーマーケットで、誤って消火器が噴射される瞬間がカメラに捉えられた。

同エリアでは、荷物を積んだトラックの横転事故も起きていて、街は一時大混乱となった。

また山道の凍結したカーブでは、スリップ事故が相次いでいた。

“店内真っ白”スーパーで起きた消火器騒動

トルコ・イスタンブールにあるスーパーマーケットで撮影されたのは、突然店内が真っ白になる瞬間だ。

当時、店員が積み上げたスノコが壁にかけていた消火器に接触し、落ちたはずみで消火剤が噴射してしまったのだ。

トラックの横転事故で街中パニック

イスタンブールの街中の別の場所でも、パニックの瞬間が捉えられた。

トラックが横倒しになる事故が発生し、防犯カメラが一部始終を記録していた。

当時、トラックは交差点に差しかかっていた。

荷台には建築資材が積み上げられている。

すると、次の瞬間、積み荷の重みに耐えかねたのか横転してしまった。

近くにいたニワトリも驚いて逃げていった。

地元メディアによると、トラックの運転手にけがはなかったという。

山道の“魔のカーブ”で連続事故

一方、トルコ・ブルサにある山道では、パニックが頻発していた。

下りのカーブを曲がろうとした車が、そのままガードレールに激突した。

路面が凍結し、カーブを曲がり切れない車が相次いでいた。

さらに別の車は車線からはみ出して対向車と衝突すると、その後ろの車も滑ってガードレールに衝突していた。

山道に強いはずのバギーも滑って対向車に衝突するなど、ドライバーをパニックに陥れる“魔のカーブ”となっていた。

道路脇の飲食店は対策に追われている。

設置されたガードレールに目立つ色に塗られたタイヤをセットした。

その後、より頑丈なガードレールに変更も行い、石のバリケードも追加していた。

それでも現場では、頻発する事故に歯止めがきかない状況となっている。

（「イット！」 1月6日放送より）