FAカップ3回戦が現地時間の10日に行われ、松木玖生が所属するサウサンプトンは3部のドンカスター・ローヴァーズと対戦し、3-2の勝利を飾った。



松木はスタメンに名を連ね、87分までプレイしたが、41分にチームの3点目となるゴールをマーク。右サイドのトム・フェローズからのクロスに反応し、打点の高さを見せつけるヘディングでネットを揺らした。



サウサンプトン加入後、2点目となるゴールを決め、松木はチームの勝利に貢献。英『Daily Echo』はこのゴールについて「マツキは宙に浮いたまま、驚異的なパワーでフェローズのクロスをヘディングでファーサイドの隅に叩き込んだ」と綴り、称賛している。



昨年8月のカラバオカップ以来のゴールを決めた松木。今シーズンはここまで公式戦7試合にしか出場できておらず、プレイタイムも261分と出場時間確保に苦戦しているが、このゴールは指揮官へのアピールに繋がったに違いない。



与えられた出番でしっかり結果を残した松木はここから定位置を確保できるか、注目だ。



