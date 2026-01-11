PSG¤Ç¤Î43¥´¡¼¥ë¤Î¤¦¤Á28%¤¬¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥àÃÆ¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¡È½ªÈ×ÎÏ¡É¤ò¸«¤»¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥ÖFW¤Ï¤â¤Ã¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤Ù¤
8Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¤Ç¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Ï¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç1-2¤È¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬89Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿FW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥é¥â¥¹¤À¡£¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é°ìµ¤¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥é¥â¥¹¤¬¹ç¤ï¤»¤ÆÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥Ñ¥ê¤Ï¤½¤Î¸å¤ÎPKÀï¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢¤Þ¤¿1¤Ä¹ñÆâ¤Î¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¥é¥â¥¹¤Ï¥Ñ¥ê²ÃÆþ¸å¤Î111»î¹ç¤Ç43¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á28%¤Ë¤¢¤¿¤ë12¥´¡¼¥ë¤ò¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨³«ËëÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤È¤ÎUEFA¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÇÕ¤Ç¤â¡¢¥é¥â¥¹¤Ï77Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥Ñ¥ê¤Ï0-2¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤«¤éÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆPKÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢¤³¤Á¤é¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê½ªÈ×ÎÏ¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¡¢»Ø´ø´±¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±¤Î²¼¤Ç´ÊÃ±¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î½ªÈ×ÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤¬¥é¥â¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¤â¤Ã¤È¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£