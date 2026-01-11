復活の狼煙となるか!? 古橋亨梧がFA杯で“昨年8月以来”のゴール 地元メディアも高評価「キョウゴの夜として記憶される」
バーミンガムに所属する日本代表FW古橋亨梧が今シーズンの2点目となるゴールを挙げた。
古橋、そして岩田智輝がスタメンに名を連ねたバーミンガムはFAカップ3回戦で4部相当のケンブリッジ・ユナイテッドと対戦し、3-2の勝利を飾ったが、この試合でチームの2点目を決めたのが古橋だ。
42分、相手に渡ったクリアボールへ古橋が猛烈なプレスをかけると、ハーフウェーライン付近でボールを奪取。その後スピードに乗ったドリブルで相手を剥がし、最後はGKとの一対一を冷静に冷静に沈めた。
バーミンガム加入以降、苦しい時間も続いていた古橋。チャンピオンシップでは23試合出場もまだ得点を記録できていないという状況だが、今回のゴールを復活の狼煙とできるか、今後の活躍に期待だ。
ちなみに同メディアはフル出場した岩田には7点をつけ、76分から出場した藤本寛也には6点という評価をつけている。
