女優・木村文乃の子どもの姿に騒然だ。

木村は１１日までに自身のインスタグラムを更新。「＃今日のまんぷくごはん」と伝え、「ぶたねぎ蕎麦（そば）、シンプルだし巻きたまご、小松菜の海苔（ノリ）しらす和（あ）え、蓮根（レンコン）と白滝（しらたき）のピリ辛きんぴら、もずく酢」とメニューを紹介。料理が並んだ食卓をのぞき込む子どもが映り込んだ写真をアップした。

また「昨夜（うさぎの絵文字）が発熱して、やっと落ち着いて寝られたのが朝方になりみんなクタクタだったので、ゆっくり準備して遅めのお昼ご飯スタート」と子どもが具合を悪くしていたことを告白。それでも「熱出してしんどそうだった（うさぎの絵文字）はその頃にはケロッとしていて、みんなで手を合わせていただきますが出来ました」と伝えた。

この投稿には「おチビちゃんが写りこんでる〜」「お子様大きくなってるー」「回復して良かったね！」「成長が楽しみ」「お子さんかわいい」「頭上からですがなんともほほ笑ましい」「つむじ〜！」などの声が集まっている。

木村は２０２３年３月に一般男性との結婚と妊娠を発表。同年７月に第１子出産を公表した。性別は明らかにしていないが、木村はＳＮＳ上で「ちびうさちゃん」と呼んでいる。