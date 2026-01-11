◇フリースタイルスキー・デュアルモーグルＷ杯第４戦（１０日、カナダ・バルサンコム）

第４戦はミラノ・コルティナ五輪（２月６日開幕）新種目のデュアルモーグルで行われ、昨年の世界選手権銀メダルの堀島行真（トヨタ自動車）が２位に入った。モーグルを含めて今季４戦中３度の表彰台を飾った。地元カナダのジュリアン・ビールがＷ杯初勝利をつかんだ。

前戦もモーグルで自己最高６位に入った平山将大（ＰＡＰＡＳＵ）は９位、島川拓也（日本仮設）は１０位だった。

女子は右鎖骨骨折から復帰２戦目の柳本理乃（愛知ダイハツ）が日本勢最高の９位となった。昨季デュアルモーグルのＷ杯総合ランキングで日本勢最高３位に入ったエース格で、ミラノ五輪初出場を目指している。昨年１２月の今季開幕直前の練習で右鎖骨骨折を負ったが、約２週間で雪上に戻り、今月９日の復帰戦は１６位だった。

２２年北京五輪代表の冨高日向子（多摩大ク）は１０位、２４歳の藤木日菜（武庫川女大大学院）は１６位だった。ジェーリン・カウフ（米国）が制し、米国勢が上位４人を占めた。