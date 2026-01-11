◇第78回全日本バレーボール高等学校選手権 女子決勝 金蘭会 3-0 就実(11日、東京体育館)

春高バレー女子決勝は金蘭会(大阪)が就実(岡山)にストレート勝ちし、7年ぶり4回目の優勝。インターハイとの2冠に輝きました。

2大会ぶりの優勝を狙う就実との一戦は第1セット、立ち上がりこそペースを握られるも徐々に押し返す展開。そして金蘭会が先に8点を取り最初のテクニカルタイムアウトをリードして迎えます。その後、中盤以降も優位に進めた金蘭会が25-20で最初のセットをものにします。

両者一歩も譲らない展開となった第2セットは、終盤まで激戦。就実が4連続ポイントで突き放すも、金蘭会も5連続ポイントで食らいつきます。そしてデュースまでもつれた熱戦を金蘭会が29-27で獲得。優勝へ王手をかけます。

シーソーゲームとなった第3セット、先に就実がセットポイントまでたどり着きます。それでも金蘭会が3連続ポイントでデュースへ持ち込むと、その後も2度セットポイントを取られながら踏みとどまる粘り。そして最後は28-26と逆転でセットを奪い、ストレート勝ちで高校バレーの頂点に立ちました。

▽決勝 結果金蘭会(大阪) 3-0 就実(岡山)(25-20、29-27、28-26)