¡Úºå¿À¡ÛÀ¾Í¦µ±¤¬¼«¼ç¥È¥ì¸ø³«¡¡Éü³è¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºå¿À¡¦À¾Í¦µ±Åê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±£±Æü¤ËÊ¼¸Ë¡¦Æôºê»ÔÆâ¤Î¡ÖÆüÅ´¹ÝÈÄ£Ó£Ç£Ì¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢ÅêµåÎý½¬¤Ê¤É¤ÇÌó£¶»þ´Ö´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È³¤³°¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£³¤³°¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¡¦»°½Å¤Ë¤Ïµ¢¾Ê¤»¤º³¤³°¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤À¥Ù¥Æ¥é¥ó±¦ÏÓ¡£¥¸¥ã¥ó¥×·Ï¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖÂÀ¤â¤â¤È¤«¶ÚÆù¼«ÂÎ¿ê¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£±£±·î¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶¤¸¤È¤«¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¤ï¤º¤«£±»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖµîÇ¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬°¤¹¤®¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¾õÂÖ¡£¤µ¤Ã¤¤â¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ï³¤³°¤Ç¤ÎÉð¼Ô½¤¹Ô¤â·Ð¤Æ¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥×¥í£±£¸Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¤¬¡¢Éü³è¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ËÄ©¤à¡£