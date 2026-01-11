「若者はすぐに辞める」「忍耐力がない」――。そんな言葉で片付けられがちな現代の若者たち。しかしその実態は、親世代以上の努力を強いられながら、数百万円の“借金”という足かせを背負って社会に出る過酷な実態も無視できない。本記事では、アクティブアンドカンパニー代表の大野順也氏が、Aさんの事例とともに、日本の未来を蝕む構造的な欠陥としての奨学金の実態を紐解いていく。

母子家庭の子どもを襲う「教育費の壁」

Aさんは東海地方から上京し、都内で一人暮らしをする28歳の会社員だ。

Aさんは母子家庭で育った。母親は家計を支えるため、平日も土日もパートを掛け持ちし、文字どおり身を粉にして働き続けてきた。幼少期からその姿をみていたAさんは、「自分が母親の負担になってはいけない」という強い責任感を抱くように。弟が部活で家を空けることが多かったため、家族3人でゆっくり過ごす時間はほとんどなかったという。

そんなAさんが進学を意識したのは、母親の「大学か短大を出たほうが就職の幅が広がる」という言葉がきっかけだった。母親自身が高卒で社会に出て苦労した経験から、Aさんには安定した職業に就かせて、自分とは同じ思いをさせたくないという切実な願いがあったのだ。Aさんは子どもの成長を支えたいという思いから、「保育・福祉の分野で社会に貢献したい」と、地元の短大への進学を決めた。

しかし、家計から学費を捻出することは難しかった。母親から「奨学金を借りてほしい」と頼まれたものの、周囲に借りる友人がおらず、どこか後ろめたさを感じていた。それでもやはり「母親に負担をかけたくない」という一心で、奨学金の利用を決断した。

奨学金は入学後に振り込まれるため、Aさんは受験費用や入学金を自力で準備する必要があった。平日は勉強、土日はアルバイトに励む日々。努力家の彼女には、自分の将来と経済面への不安が常にまとわりついていた。

夢の第一歩を踏み出したが…

Aさんは無事、社会福祉学科のある短大へ進学した。授業料の半額免除制度と奨学金を組み合わせることで、なんとか学費を賄うことができたが、Aさんの負担はそれだけでは終わらなかった。

実家から大学への通学定期代、教科書代、家族の食費や弟の部活用具代まで、Aさんが家計の一部を支えていたのだ。そのため、週5でアルバイトに入り、毎月10万円ほどを稼ぐ必要があった。資格取得の勉強や就職活動への不安に加え、家族を支えなければならないという責任が、当時10代のAさんに重くのしかかっていた。

努力の甲斐あって無事に保育士資格を取得し、卒業後は障がいをもつ子どもの療育を行う施設に勤務した。やりがいを感じながら働いていたが、6年目で東京への異動を打診され、彼女の人生は大きく暗転する。

過酷な労働と「月1万円の返還」が重荷になる現実

東京での勤務は過酷だった。本来9時〜18時の勤務であるはずが、7時〜21時が当たり前になり、残業代は支払われなかった。

「子どもや保護者の方から頼ってもらえることに大きなやりがいを感じていました。でも、寝るためだけに家へ帰る生活になり、自分の身の回りのことすらできなくなっていました」とAさんは語る。

さらに、物価の高い東京で、手取り月20万円のなかから生活費を工面するだけでなく、毎月約1万円の奨学金返還を続けることが重い負担となった。疲労により集中力が切れ、子どもたちにしっかり向き合えていないと感じる日も増える。保育・福祉業界の低賃金と人手不足による業務負担の増大が、彼女の限界を早めた。

「このままでは続けられない」と悟ったAさんは、現在会社を退職し、転職活動をしている。そんな状況のなかでも奨学金の返還は止まらない。生活費を削りながら活動を続けるなかで、Aさんは切実な思いを吐露する。

「奨学金の返還が今後10年近く続くことを考えると、地元に戻るよりも東京に残ったほうがいいと思っています。ただ、保育業界には戻らないつもりです。給与水準が高く、福利厚生が整っていて、将来設計ができる環境を選びたいと考えています」

奨学金を返しながら生活を成り立たせることの難しさが、Aさんのキャリア選択に深く影響している。社会に貢献したいという純粋な志と努力は、未整備な労働環境や奨学金の返還負担によって、厳しい現実に阻まれてしまったのである。

奨学金問題を社会全体で支えるために

学費の値上げ、物価高騰、親世代の年収の停滞、そして税負担の増加。こうした環境下で、奨学金を利用する学生は増加傾向にあり、いまや大学生の3人に1人が利用している。優秀な人材を求める企業のニーズから進学率は上がったが、進学したからといって安定が保障される時代ではない。

こうした経済的・心理的負担によって、自己研鑽のための余裕がなくなり、結婚や子育てに踏み切れない若者が増えている。それにもかかわらず、「若者はやる気がない」という誤った見方もあり、少子化の責任まで押し付けられることさえある。しかし、Aさんの姿をみればわかるとおり、彼らは決して努力していないわけではない。むしろ、親世代以上に自己犠牲を払いながら社会を支えている若者もいる。

若者が将来に希望を持てる社会こそが、日本経済の成長に不可欠である。奨学金は、もはや「個人の借り入れ」ではなく、「社会全体が抱える構造的な問題」として捉えるべき段階ではないだろうか。若者が経済的・心理的余裕を持てる状態をつくることで、長期的なキャリア形成が可能になり、結果として生産性の向上や経済活動の活性化につながると考える。

そのための具体的な手段の一つが、企業による奨学金返還支援制度である。 企業が奨学金返還を支援することは、単なる人材の確保にとどまらず、「若者の未来をともにつくる」という、大きな社会的意義を持つ。日本全体で若者を支える仕組みが広がることで、Aさんのように努力する若者が、不安なく自分らしい人生を歩める環境が整っていくだろう。

日本の経済発展のためにも、若者が安心して働き、学び、未来を描ける社会を実現すべきである。

大野 順也

アクティブアンドカンパニー 代表取締役社長

奨学金バンク創設者

