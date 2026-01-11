【ひらがなクイズ】共通する2文字は？ 甘くて幸せを感じる単語もヒントです
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、どこか「甘い」イメージや、ある数字に関連する言葉がそろいました。リズムを楽しみながら、空欄にぴったりの2文字を導き出してください。
□□あみ
はち□□
□□ば
あん□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「みつ」を入れると、次のようになります。
みつあみ（三つ編み）
はちみつ（蜂蜜）
みつば（三つ葉）
あんみつ（あんみつ）
今回は「三つ（みつ）」と「蜜（みつ）」という、おめでたい数字や甘い誘惑を感じさせる言葉が並びました。特に「三つ編み」や「三つ葉」のように数を表す言葉と、「蜂蜜」や「あんみつ」のように味覚を刺激する言葉が「みつ」という音で繋がっているのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
