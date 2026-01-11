バレーボール男子日本代表のロラン・ティリ監督が11日、都内で、ドキュメンタリー映画「GRIT―バレーボール男子日本代表 栄光への始発点―」（監督川上崇文）の公開記念舞台あいさつに出席した。

タイトルとなった「GRIT」は、ティリ監督が掲げたチームテーマがもととなった円陣の新たな合い言葉。「石川（祐希）選手、富田（将馬）選手がこの表現を考案してくれたことをとても誇りに思います」と語り、「GRITにはガッツの“G”、レジリエンスの“R”イニシアティブの“I”、テナシティの“T”が入っています。毎日その意味を考えることで戦いに臨む態度がつくられるのです」と言葉が持つ力について話した。

選手にかける言葉について「試合後のミーティングは非常に重要。言うべき言葉、タイミングを選んで、希望を与える言い方をしないといけないと自分として注意して話すようにしています」と明かした。さらに「バレーはミスの多いスポーツです。ミスを恐れていてはなかなか先に進めません。ですので、選手に“まずやってみろ、それで間違ってみろ、その後ソリューションを見つけろ”と言っています」と指導法についても語った。

バレーボール男子日本代表初となるドキュメンタリー映画。昨年の代表招集から9月の世界バレーまで、代表合宿から大会の舞台裏、素顔まで密着カメラが捉えている。